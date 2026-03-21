Paupisi, la fede che prende vita: torna la Via Crucis Vivente Giovedì 2 aprile non sarà una sera qualunque: sarà un cammino condiviso

C’è un silenzio speciale che precede i momenti più intensi, un silenzio fatto di attesa, memoria e speranza. È lo stesso che avvolgerà le strade di Paupisi giovedì 2 aprile, quando, a partire dalle 20, tornerà a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la Via Crucis Vivente. Non si tratta solo di una rappresentazione, ma di un’esperienza collettiva che attraversa il cuore del paese e quello dei suoi abitanti.

Le vie, le piazze, gli scorci si trasformeranno in tappe di un cammino antico, carico di significato, in cui il dolore e l’amore si intrecciano dando vita a una narrazione senza tempo. A rendere possibile questo ritorno è stato l’entusiasmo di tanti giovani volontari della parrocchia Santa Maria del Bosco. Ragazzi e ragazze che, con impegno e passione, hanno scelto di ridare vita a una tradizione che parla al presente, pur affondando le radici nella storia. Ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo sarà carico di autenticità. Gli “attori” non interpreteranno semplicemente un ruolo: diventeranno testimoni di un racconto universale, capace di coinvolgere chi guarda e di farlo sentire parte di qualcosa di più grande. Il percorso attraverserà tutto il paese, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto dove fede, cultura e comunità si incontrano. La Via Crucis Vivente di Paupisi è anche questo: un momento di unione dove resta solo la condivisione di un’emozione profonda. Le luci soffuse e le scene intense contribuiranno a creare un’atmosfera suggestiva, capace di lasciare un segno nel cuore di chi partecipa. In un tempo in cui tutto corre veloce, questa iniziativa invita a fermarsi, a riflettere, a riscoprire il valore delle tradizioni e della partecipazione. È un ritorno atteso, che non è solo quello di un evento, ma di un sentimento collettivo che torna a farsi vivo tra le strade di Paupisi. Giovedì 2 aprile non sarà una sera qualunque: sarà un cammino condiviso, un’emozione che si rinnova.

