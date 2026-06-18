Il Taburno fa rete e vince, finanziamento per commercio, borghi e imprese Sei Comuni, associazioni di categoria e territorio ottengono sostegno della Regione Campania

Il Distretto Diffuso del Commercio "Taburno" compie un passo decisivo nel percorso di valorizzazione e rilancio delle economie locali delle aree interne sannite. Con l’ammissione al finanziamento regionale, il progetto promosso dai Comuni di Sant’Agata de’ Goti, Durazzano, Limatola, Dugenta, Melizzano, Frasso Telesino Unimpresa Irpinia Sannio e Confesercenti Benevento è rientrato ufficialmente nell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento dalla Regione Campania, ottenendo un contributo pari a 225.000 euro, con decreto n. 257 del 12/06/2026. Ora il progetto potrà entrare nella sua fase pienamente operativa, trasformando una visione condivisa di sviluppo territoriale in un programma concreto di interventi destinati a rafforzare il tessuto commerciale, migliorare l’attrattività dei centri storici e sostenere le attività economiche locali.

Si tratta di un risultato che premia una lunga e intensa attività di programmazione istituzionale e di concertazione territoriale, costruita attraverso una sinergia costante tra amministrazioni comunali, associazioni di categoria e operatori economici. Un lavoro corale che ha visto un ruolo particolarmente significativo svolto da Unimpresa Irpinia Sannio e Confesercenti Benevento, protagoniste fin dalle prime fasi di costruzione del Distretto e determinanti nella definizione delle strategie di sviluppo, nell'ascolto delle esigenze delle imprese e nella predisposizione di una progettualità capace di interpretare le reali necessità del territorio.

A sottolineare il valore del traguardo raggiunto è il presidente del Distretto Diffuso del Commercio Taburno, Alfonso Ciervo, vicesindaco di Sant’Agata de’ Goti e vicepresidente della Provincia di Benevento: "Questo finanziamento rappresenta il momento in cui il Distretto diventa finalmente visibile agli occhi delle comunità e degli operatori economici. È il riconoscimento di un grande lavoro di squadra e di una visione condivisa che ha saputo mettere da parte ogni forma di particolarismo per costruire una prospettiva comune. Voglio ringraziare i sindaci dei Comuni aderenti per la sensibilità istituzionale dimostrata e per aver creduto sin dall'inizio in questo progetto. Un ringraziamento altrettanto importante va a Confesercenti Benevento e a Unimpresa Irpinia Sannio, che hanno contribuito in maniera determinante alla costruzione del Distretto e all'elaborazione delle azioni strategiche che oggi vengono premiate dalla Regione Campania".

L'obiettivo del “Distretto Diffuso del Commercio Taburno” è quello di creare una nuova identità territoriale capace di unire commercio, turismo, cultura e qualità urbana in una visione integrata di sviluppo. Le attività previste riguarderanno infatti il rafforzamento dell'immagine coordinata del territorio, la promozione dei borghi e delle eccellenze locali, l'organizzazione di iniziative in grado di attrarre visitatori e generare nuove opportunità economiche per le attività commerciali. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla riqualificazione degli spazi pubblici legati alle attività economiche, attraverso interventi finalizzati a rendere più accoglienti e riconoscibili i luoghi del commercio, valorizzando piazze, strade e percorsi urbani che costituiscono il cuore pulsante della vita sociale delle comunità locali, attraverso un ampio e dettagliato intervento di rigenerazione urbana che interesserà tutti i sei Comuni del Distretto.

Un altro asse strategico riguarderà la crescita professionale degli operatori commerciali. Il Distretto investirà infatti nella formazione e nell'accompagnamento delle imprese, puntando sull'innovazione, sulla digitalizzazione, sull'accoglienza e sulla capacità di raccontare il territorio attraverso i propri prodotti e servizi. Un approccio che guarda al commercio non soltanto come attività economica, ma come elemento identitario e fattore di coesione sociale. Il progetto assume inoltre un significato che va oltre il semplice finanziamento ottenuto. Rappresenta infatti la dimostrazione concreta che le aree interne possono costruire percorsi di crescita e attrarre risorse quando scelgono la strada della cooperazione istituzionale e della programmazione condivisa. Il Distretto Diffuso del Commercio Taburno si propone come un modello innovativo di governance territoriale, capace di mettere in rete amministrazioni, imprese e corpi intermedi per generare nuove opportunità di sviluppo. L'esperienza del Distretto Taburno conferma che il futuro dei piccoli comuni passa sempre più dalla capacità di fare sistema. Ed è proprio questa la sfida che il Distretto intende vincere: trasformare la collaborazione tra territori in uno strumento stabile di crescita, valorizzando le identità locali e restituendo nuova centralità ai borghi e alle imprese che rappresentano l'anima autentica del Sannio.