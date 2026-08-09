Coppa Italia / Benevento-Ravenna 5-3, la Strega passa il turno: rivivi il LIVE

La testuale del match valido per il turno preliminare di Coppa Italia

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Benevento.  

Al termine di una partita ricca di gol, terminata col punteggio di 5-3, il Benevento ha staccato il pass per la qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia, dove incontrerà la Fiorentina. Appuntamento a venerdì 14 agosto, al Franchi, con fischio d'inizio fissato alle 21:15. 

95' - Termina la partita! Benevento-Ravenna 5-3

91' - Il Benevento chiude la partita! Pallonetto di Verdi che viene respinto dalla difesa del Ravenna, sulla ribattuta si è fiondato Salvemini per il 5-3

90' - Cinque minuti di recupero 

84' - Infortunio rimediato da Romano: il difensore è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Saio. Ingresso anche per Kouan al posto di Lamesta 

78' - Doppio cambio Ravenna: entrano Orellana e Duca al posto di Tenkorang e Vinicius 

73' - Benevento vicinissimo al quinto gol: Verdi a tu per tu con Venturi spedisce fuori 

73' - Doppio cambio Ravenna: entrano Spini e Viola al posto di Maggio e Lonardi

71' - Benevento in vantaggio! Insidioso calcio d'angolo di Verdi, la palla arriva in area e viene deviata in porta da Esposito che realizza un autogol 

69' - Gioco fermo per cooling break 

65' - Ammoniti Donati e Scognamillo

63' - Pressing di Verdi che mette in difficoltà la difesa del Ravenna, ne approfitta Salvemini che conquista palla e calcia sul primo palo: Venturi devia in angolo 

61' - Pareggio del Benevento! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Romano che segna in scivolata 

55' - Triplo cambio Benevento: entrano Verdi, Romano e Battista al posto di Talia, Beruatto e Giugliano

53' - Erroraccio della difesa del Benevento, ne approfitta il Ravenna che segna con Vinicius 

48' - Ci prova Pierozzi: palla alta 

46' - Inizia il secondo tempo

48' - Termina il primo tempo: Benevento-Ravenna 2-2

46' - Tre minuti di recupero 

45' - Benevento vicinissimo al gol: cross di Lamesta, ci arriva Prisco di testa ma la palla va sul palo dopo una parata di Venturi. Sulla ribattuta calcia Caldirola: palla in angolo

44' - Ammonito Vinicius 

41' - Sul dischetto si presenta Salvemini che pareggia!

40' - Rigore in favore del Benevento! Tocco di Talia che entra in area, ma Solini tocca la palla con la mano. Per l'arbitro non ci sono dubbi 

32' - Il Benevento riesce a penetrare per vie centrali, palla per Salvemini che cerca la conclusione ma viene murato da un difensore del Ravenna 

30' - Conclusione dal limite di Tenkorang: palla alta 

28' - Palla dalla destra per Fishnaller che calcia di prima intenzione: Esposito respinge 

25' - Riprende il gioco 

23' - Il caldo si fa sentire: squadre ferme per il cooling break 

19' - Insidioso cross di Lamesta con Salvemini che non ci arriva di un soffio per il tap in vincente 

17' - Gol del Benevento! Prisco accorcia le distanze con una micidiale conclusione dal limite che si stampa sul palo e poi va in porta alle spalle di Venturi 

15' - Raddoppio del Ravenna: contropiede micidiale capitalizzato da Maggio con un pallonetto che non lascia scampo a Esposito 

14' - Proteste Benevento per un possibile tocco di mano in area di un difensore del Ravenna: per l'arbitro non c'è nulla 

7' - Il Benevento prova a reagire 

3' - Ravenna in vantaggio: palla inattiva sulla trequarti, Esposito non esce benissimo. La palla arriva a Vinicius che gonfia la rete 

1' - Squadre in campo: comincia Benevento-Ravenna!

Benevento-Ravenna 5-3, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Esposito; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Beruatto (10'st Romano)(40'st Saio); Maita, Prisco; Lamesta (40'st Kouan), Talia (10'st Verdi), Giugliano (10'st Battista); Salvemini. A disp.: Vannucchi, Sylla, Siatounis, Manconi, Dalle Mura, Sernicola, Saio, Kouan, Logan, Mignani. All.: Floro Flores 

RAVENNA (3-5-2): Venturi; Donati, Esposito, Solini; Da Pozzo (40'st Luciani), Lonardi (28'st Viola), Vinicius (33'st Duca), Tenkorang (33'st Orellana), Falbo; Fischnaller, Maggio (28'st Spini). A disp.: Ciardi, Stagni, Rossetti, Drapelli, Bani, Calandrini, Bianconi. All.: Mandorlini

Arbitro: Mastrodomenico. Assistenti: Fracchiolla e Capriuolo. Quarto ufficiale: Tropiano

Marcatore: 3'pt Vinicius, 15'pt Maggio, 17'pt Prisco, 41'pt Salvemini su rig., 8'st Vinicius, 16'st Romano, 28'st aut. Esposito, 47' Salvemini

Note: Ammoniti Vinicius, Scognamillo e Donati. Minuti di recupero 3'pt 

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