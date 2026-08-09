Coppa Italia / Benevento-Ravenna 5-3, la Strega passa il turno: rivivi il LIVE

Al termine di una partita ricca di gol, terminata col punteggio di 5-3, il Benevento ha staccato il pass per la qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia, dove incontrerà la Fiorentina. Appuntamento a venerdì 14 agosto, al Franchi, con fischio d'inizio fissato alle 21:15.
95' - Termina la partita! Benevento-Ravenna 5-3
91' - Il Benevento chiude la partita! Pallonetto di Verdi che viene respinto dalla difesa del Ravenna, sulla ribattuta si è fiondato Salvemini per il 5-3
90' - Cinque minuti di recupero
84' - Infortunio rimediato da Romano: il difensore è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Saio. Ingresso anche per Kouan al posto di Lamesta
78' - Doppio cambio Ravenna: entrano Orellana e Duca al posto di Tenkorang e Vinicius
73' - Benevento vicinissimo al quinto gol: Verdi a tu per tu con Venturi spedisce fuori
73' - Doppio cambio Ravenna: entrano Spini e Viola al posto di Maggio e Lonardi
71' - Benevento in vantaggio! Insidioso calcio d'angolo di Verdi, la palla arriva in area e viene deviata in porta da Esposito che realizza un autogol
69' - Gioco fermo per cooling break
65' - Ammoniti Donati e Scognamillo
63' - Pressing di Verdi che mette in difficoltà la difesa del Ravenna, ne approfitta Salvemini che conquista palla e calcia sul primo palo: Venturi devia in angolo
61' - Pareggio del Benevento! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Romano che segna in scivolata
55' - Triplo cambio Benevento: entrano Verdi, Romano e Battista al posto di Talia, Beruatto e Giugliano
53' - Erroraccio della difesa del Benevento, ne approfitta il Ravenna che segna con Vinicius
48' - Ci prova Pierozzi: palla alta
46' - Inizia il secondo tempo
48' - Termina il primo tempo: Benevento-Ravenna 2-2
46' - Tre minuti di recupero
45' - Benevento vicinissimo al gol: cross di Lamesta, ci arriva Prisco di testa ma la palla va sul palo dopo una parata di Venturi. Sulla ribattuta calcia Caldirola: palla in angolo
44' - Ammonito Vinicius
41' - Sul dischetto si presenta Salvemini che pareggia!
40' - Rigore in favore del Benevento! Tocco di Talia che entra in area, ma Solini tocca la palla con la mano. Per l'arbitro non ci sono dubbi
32' - Il Benevento riesce a penetrare per vie centrali, palla per Salvemini che cerca la conclusione ma viene murato da un difensore del Ravenna
30' - Conclusione dal limite di Tenkorang: palla alta
28' - Palla dalla destra per Fishnaller che calcia di prima intenzione: Esposito respinge
25' - Riprende il gioco
23' - Il caldo si fa sentire: squadre ferme per il cooling break
19' - Insidioso cross di Lamesta con Salvemini che non ci arriva di un soffio per il tap in vincente
17' - Gol del Benevento! Prisco accorcia le distanze con una micidiale conclusione dal limite che si stampa sul palo e poi va in porta alle spalle di Venturi
15' - Raddoppio del Ravenna: contropiede micidiale capitalizzato da Maggio con un pallonetto che non lascia scampo a Esposito
14' - Proteste Benevento per un possibile tocco di mano in area di un difensore del Ravenna: per l'arbitro non c'è nulla
7' - Il Benevento prova a reagire
3' - Ravenna in vantaggio: palla inattiva sulla trequarti, Esposito non esce benissimo. La palla arriva a Vinicius che gonfia la rete
1' - Squadre in campo: comincia Benevento-Ravenna!
Benevento-Ravenna 5-3, il tabellino
BENEVENTO (4-2-3-1): Esposito; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Beruatto (10'st Romano)(40'st Saio); Maita, Prisco; Lamesta (40'st Kouan), Talia (10'st Verdi), Giugliano (10'st Battista); Salvemini. A disp.: Vannucchi, Sylla, Siatounis, Manconi, Dalle Mura, Sernicola, Saio, Kouan, Logan, Mignani. All.: Floro Flores
RAVENNA (3-5-2): Venturi; Donati, Esposito, Solini; Da Pozzo (40'st Luciani), Lonardi (28'st Viola), Vinicius (33'st Duca), Tenkorang (33'st Orellana), Falbo; Fischnaller, Maggio (28'st Spini). A disp.: Ciardi, Stagni, Rossetti, Drapelli, Bani, Calandrini, Bianconi. All.: Mandorlini
Arbitro: Mastrodomenico. Assistenti: Fracchiolla e Capriuolo. Quarto ufficiale: Tropiano
Marcatore: 3'pt Vinicius, 15'pt Maggio, 17'pt Prisco, 41'pt Salvemini su rig., 8'st Vinicius, 16'st Romano, 28'st aut. Esposito, 47' Salvemini
Note: Ammoniti Vinicius, Scognamillo e Donati. Minuti di recupero 3'pt