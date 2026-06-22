Sussurri al Castello: il viaggio tra janare, storia e tradizioni Nel Castello medievale di Ceppaloni

Forte interesse da parte del pubblico hanno caratterizzato il primo fine settimana di “Sussurri al Castello”, la manifestazione culturale organizzata da Immaginaria ETS con il patrocinio del Comune di Ceppaloni che sta trasformando il Castello Medievale in un luogo di narrazione, emozione e scoperta. Decine di visitatori hanno preso parte a un'esperienza che va ben oltre il semplice spettacolo. Tra le antiche mura del castello, il pubblico è stato accompagnato in un percorso che intreccia storia, antropologia, tradizioni popolari e memoria collettiva, alla scoperta del mito delle Janare e del leggendario Noce di Benevento.

Particolarmente apprezzati gli spettacoli teatrali allestiti nella corte del maniero, dove attori, danzatori, musiche e suggestioni visive hanno dato vita a una narrazione intensa e coinvolgente capace di raccontare la nascita del mito, il rapporto tra superstizione e potere, il sapere delle donne e le persecuzioni che nei secoli hanno alimentato una delle leggende più affascinanti del Mezzogiorno.

Grande curiosità ha suscitato anche il percorso immersivo allestito ai piani superiori del castello. Sale tematiche, installazioni multimediali, videoproiezioni, scenografie, testimonianze storiche e contributi di studiosi accompagnano il visitatore in un viaggio attraverso i luoghi simbolo della leggenda: il Noce, lo Stretto di Barba, la Valle del Sabato, i racconti popolari e le fonti storiche che hanno contribuito alla costruzione del mito delle Janare. Un angolo dell’antico maniero sarà dedicato anche alla tarologia evolutiva: un approccio psicologico e introspettivo ai Tarocchi. Non prevede il futuro né dà sentenze definitive. Le carte vengono usate come uno specchio simbolico e un archivio di archetipi per esplorare il proprio inconscio, sbloccare conflitti interiori e favorire la crescita personale

Ma “Sussurri al Castello” non è soltanto cultura e spettacolo. L'intera manifestazione offre infatti una straordinaria occasione per conoscere le eccellenze del territorio attraverso una vasta area dedicata all'artigianato artistico e alle produzioni locali. Numerosi espositori presentano creazioni originali e manufatti di pregio realizzati con tecniche tradizionali e grande cura artigianale. Un aspetto particolarmente significativo è rappresentato dalla forte presenza femminile: molte delle esposizioni sono infatti curate da donne che, attraverso il proprio lavoro, continuano a custodire e tramandare antichi saperi e tradizioni. Accanto agli spazi espositivi, il pubblico può vivere un vero viaggio nei sapori grazie all'area food dedicata alle specialità enogastronomiche locali, con piatti della tradizione, prodotti tipici e proposte pensate per valorizzare le eccellenze del territorio sannita e irpino.

La manifestazione proseguirà sabato 27 e domenica 28 giugno con nuove rappresentazioni, incontri con autori e ricercatori, momenti musicali, percorsi immersivi e tante altre occasioni per scoprire il fascino di un territorio dove storia, leggenda e identità continuano ancora oggi a dialogare. Inoltre, sabato 27 giugno Sussurri al Castello ospiterà la 15° edizione di “Le Streghe al Volante” a cura dell’Automotoclub Storico Antico Sannio di Benevento.

“Sussurri al Castello” invita il pubblico a lasciarsi guidare tra mistero e conoscenza, tra racconto e memoria, in un'esperienza unica che restituisce voce ai luoghi, alle tradizioni e alle storie che hanno reso il Sannio una terra straordinaria da vivere e da raccontare. Tenuto conto delle elevate temperature previste per il prossimo fine settimana, l'apertura del maniera per Sussurri al Castello sarà posticipata alle ore 18.30. Le attività proseguiranno fino a tarda sera, tra spettacoli, percorsi immersivi, incontri culturali, artigianato e degustazioni sotto il cielo estivo del Sannio.