Lavoro: 4000 assunzioni nel Sannio tra Settembre e Novembre Le maggiori opportunità nei servizi alla persona

Oltre quattromila posti di lavoro da settembre a novembre. E' quanto previsto dalle aziende della provincia di Benevento per il terzo trimestre 2018 secondo quanto riportato dal sistema Excelsior Unioncamere. Sarà ottobre, secondo i dati raccolti nell'ambito del sistema delle Camere di Commercio italiane, il mese in cui si apriranno le maggiori opportunità.

Per quanto attiene ai settori, secondo le previsioni, sarà il settore dei servizi che offrirà le maggiori opportunità: circa 3000 infatti le opportunità lavorative in questo settore. 1300 posti di lavoro invece il fabbisogno per l'industria, per il manifatturiero in particolare (circa 800 posti) rispetto alle costruzioni che ancora risentono del forte momento di crisi.

Nei servizi alle persone invece le maggiori opportunità: oltre 1000 i posti di lavoro previsti in entrata nel campo dei servizi sociali, assistenza e altre attività connesse a questo settore.

Segue a ruota il commercio, con 750 posti previsti in entrata e poi i servizi di assistenza alle imprese, con oltre 700 posti.

Lavori che nella quasi totalità dei casi saranno disciplinati da contratto di lavoro dipendente, previsto per il 93 per cento di chi troverà un lavoro nel settore delle costruzioni, nel 95 per cento per chi troverà lavoro nel turismo, nel 90 per cento per chi lavorerà nel settore dei servizi alla persona. Quasi il 26 per cento dei posti di lavoro in entrata poi saranno riservati, secondo quanto comunicato dalle aziende al sistema camerale, a giovani al di sotto dei 29 anni.

Professioni che tuttavia nella maggior parte dei casi non richiederanno laurea: il titolo accademico sarà richiesto nel 13 per cento dei casi, per il 31 per cento dei posti a disposizione basterà il diploma, nel 33 per cento dei casi sarà richiesta la qualifica professionale, mentre nel 22 per cento dei casi sarà sufficiente aver completato la scuola dell'obbligo.



Crisvel