Liverini: "Bene nomina di Iannace in Asi" Il presidente di Confindustria: "Ora via ad una nuova stagione per gli industriali sanniti"

Soddisfatto il presidente di Confindustria Liverini per la nomina di Nascienzio Iannace in Asi da parte del Comune di Benevento: “Si arricchisce la rosa di componenti di estrazione industriale in seno al Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale, grazie alla designazione da parte del Consiglio Comunale di Nascenzio Iannace. . Ringraziamo il sindaco Clemente Mastella per aver condotto, anche con questa nomina, una scelta di coerenza con la natura dell’incarico da ricoprire. Iannace, da tempo iscritto a Confindustria Benevento, è un imprenditore che ha maturato moltissima esperienza in tanti ambiti grazie anche al suo impegno in politica e nel sociale".

Per Liverini è giunto il momento di superare l'empasse degli anni scorsi e di avviare una nuova stagione di protagonismo per le imprese e gli imprenditori sanniti: "Siamo convinti che si sia aperta una nuova stagione in cui gli industriali potranno e sapranno fornire un prezioso contributo allo sviluppo dell’area ASI.

Sosteniamo da sempre che le aree industriali rappresentano un prezioso strumento e un vero e proprio bigliettino da visita per l’attrazione degli investimenti oltre ad essere sede di importanti stabilimenti industriali. Poter contare sulla presenza di diversi industriali all’interno della compagine dell’organismo di governo del consorzio Asi significa esprimere e rappresentare al meglio gli interessi delle imprese al fine di garantire benessere e sviluppo per l’intero territorio”.