Stir Casalduni: domani sit in lavoratori sotto la Rocca Manifestazione concomitante all'assemblea dei soci di Samte

Sit in dei lavoratori dello Stir di Casalduni convocato per domani mattina sotto la Rocca dei Rettori. Lo hanno deciso i sindacati, con Cgil Fp, Uilt e Fit Cisl, in seguito alla convocazione dell’assemblea dei soci, concomitante, della Samte in Provincia. “Considerando la drammaticità della vertenza dell’impianto Stir Casalduni – spiegano i sindacati – abbiamo deciso di promuovere un sit in nei pressi dell’area circostante il palazzo della Rocca in Piazza Castello dalle 9 alle 13. Com’è noto i lavoratori dell’impianto, a seguito dell’incendio di qualche mese fa, sono stati collocati in cig ordinaria, ad oggi temiamo per la tenuta occupazionale in quanto nessun provvedimento di ripristino dell’operatività dell’impianto è stato adottato”. Parteciperanno, oltre ai sindacati, circa 20 lavoratori.