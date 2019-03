Reddito di cittadinanza, Valle: "Tanti in fila dalle 7" Il segretario della Cgil: "Affluenza considerevole sin dalle prime ore del mattino"

Nessuna ressa, ma lunghe file con persone in attesa sin dalle prime ore del mattino nella speranza di poter finalmente accedere al reddito di cittadinanza. E' la fotografia della situazione nel Sannio che arriva da uno dei tanti Caf di Benevento nella prima giornata utile per fare domanda di accesso alla misura di contrasto alla povertà introdotta dal Governo. Da oggi, com'è noto, è possibile inoltrare richiesta per ricevere il sussidio che dovrebbe arrivare entro il prossimo mese di aprile e che secondo le stime nel Sannio dovrebbe riguardare circa 8mila persone. Un dato significativo per il segretario della Cgil di Benevento, Luciano Valle che traccia il bilancio della prima giornata: “Stiamo gestendo in modo sereno, ma l'affluenza è stata veramente alta considerando che il nostro Caf apre alle 8.30 ma questa mattina alle 7 già c'erano persone in attesa”.

Una platea di utenti che offre ancora una volta una fotografia della situazione nel Sannio: “L'utenza di questa mattina - spiega Valle - riguardava soprattutto cinquant'enni, ma non sono mancati giovani e anziani che hanno chiesto di presentare domande di accesso al reddito. Il numero è altissimo ma rispecchia la carenza di lavoro del nostro territorio. Lo strumento va bene, offre risposte ai disagi ma c'è la necessità di creare lavoro nel nostro territorio e nel Mezzogiorno in generale”. Una situazione che consente di parlare ancora una volta delle cosiddette 'nuove povertà': “Si tratta di quelle persone troppo vecchie per il lavoro e troppo giovani per la pensione che rischiano veramente di restare escluse”. Di qui l'auspicio per il futuro: “Spero che si coadiuvi questa misura anche con strumenti di rilancio per l'occupazione”.