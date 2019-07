Credito e finanza a supporto dello sviluppo delle imprese Carlo Bonomi, Bernardo Mattarella, Andrea Tessitore e Filippo Liverini a confronto sul tema

“Affrontare la questione del credito significa creare le condizioni per uno sviluppo più consapevole e strutturato da parte delle imprese – Spiega Filippo Liverini durante il terzo appuntamento de ‘Il Credito Amico’ tenutosi oggi presso il Complesso San Vittorino. Forme di credito alternativo a quello bancario potrebbero offrireuna occasione in più. In provincia di Benevento, sul fronte del credito, colpisce il dato del rapporto tra fonti ed impieghi che mostra che appena il 50% di quanto raccolto dagli Istituti di Credito viene investito sul territorio. A dicembre 2018 risultano 2,5 miliardi i prestiti con un decremento di circa il 2% rispetto all’anno precedente. Di contro i depositi ammontano a 4,6 miliardi con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Questi dati offrono importanti spunti di riflessione sulla necessità di finanziare di più le imprese ed i loro progetti di sviluppo e per farlo è possibile utilizzare gli strumenti a disposizione”.

L’incontro moderato da Francesco Giorgino, Docente Comunicazione e marketing Università LUISS ha affrontato gli strumenti a disposizione delle imprese con ospiti di eccezione e si è tenuto dopo i lavori assembleari.

“L’incontro di oggi costituisce un’occasione importante per sottolineare la collaborazione all’interno del nostro sistema di rappresentanza come elemento determinante per vincere le sfide comuni – ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda– in una logica non più basata sulla contiguità fisica ma sulle funzionalità e sulle progettualità condivise. A cominciare dal tema del credito e della finanza a supporto dello sviluppo delle imprese. L’accesso al credito, in particolare per le PMI che costituiscono la trama più fitta del nostro tessuto imprenditoriale, è sicuramente uno dei temi su cui stiamo lavorando più intensamente. A tal proposito cito Bancopass, lo strumento che Assolombarda ha ideato per supportare le aziende nella pianificazione finanziaria e nell’accesso più veloce alle fonti di finanziamento, che oggi coinvolge più di trenta associazioni del sistema confindustriale su tutto il territorio nazionale e che continua a crescere”.

“Il Fondo di Garanzia è il principale strumento pubblico per favorire l’accesso al credito da parte delle PMI. È stato oggetto di recenti riforme che, tra le novità, hanno previsto un allargamento della platea dei beneficiari potenziali, un maggiore sostegno agli investimenti e soluzioni più aderenti alle evoluzioni del mercato creditizio.

“Nella provincia di Benevento, nei primi sei mesi dell’anno, sono stati garantiti più di 28 milioni di euro di finanziamenti Spiega Bernardo Mattarella AD Mediocredito Centrale. Un buon punto di partenza, ma per questo territorio c’è ancora spazio per far crescere l’operatività del Fondo.

Mediocredito Centrale svolge il proprio mandato affiancando le piccole e medie imprese, in particolare nel Mezzogiorno, attraverso la propria azione, che si concretizza anche attraverso il finanziamento diretto, realizzato sia con il nostro portale del credito, sia con il coinvolgimento con una qualificata rete di partner sul territorio”.

“ELITE, attraverso la partnership con Confindustria- racconta Andrea Tessitore - affianca le aziende ambiziose a strutturarsi, per poter affrontare in modo consapevole le sfide del mercato, a livello nazionale e internazionale.

Il Sud Italia è ricco di PMI eccellenti, vera espressione del tessuto economico italiano.

In questo contesto ELITE offre gli strumenti necessari per rafforzare la competitività e lo sviluppo internazionale del sistema produttivo del territorio, facilitando l’accesso al mercato dei capitali e alla finanza alternativa.