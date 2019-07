Campania 4.0: oggi puntata dedicata a imprese, salute e dolci Appuntamento sul canale 696 alle 13, in replica alle 18.10 e alle 22

Nuovo appuntamento con Campania 4.0, il format dell'emittente televisiva Ottochannel in onda oggi alle ore 13 sul canale 696 e in replica alle 18.10 e alle 22. Nella puntata di oggi attenzione rivolta alle imprese e in particolare all'import – export. Partiamo dai dati con il direttore di Confindustria Benevento, Anna Pezza. A seguire, andiamo in provincia di Salerno alla scoperta di nuove storie d'impresa e nuove realtà d'eccellenza della nostra regione. Poi la rubrica salute: ospite della puntata in onda oggi il dottor Domenico Errico del Centro Dentale Sannio. Infine spazio al gusto: oggi scopriamo il fantastico mondo dei dolci con lo chef Flavio Sassano.

