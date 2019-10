Alta velocità Benevento - Salerno: ok a bretella di Codola Lo ha annunciato la senatrice Sabrina Ricciardi

"In merito alla connessione della linea regionale Benevento-Avellino-Salerno all'alta velocità, sembra prendere sempre più quota l'ipotesi di un'interconnessione diretta tramite bretella all’altezza di Codola (Castel San Giorgio). Questa opzione - prospettata nello studio di fattibilità di Rfi - è stata pubblicata dopo nostra esplicita richiesta all'esito dell’incontro con i vertici di RFI che hanno valutato come fattibile la cosa. D’altronde questa ipotesi, da noi caldeggiata, è la strada maestra che fu indicata proprio dall'associazione "InLocoMotivi" al collega Ugo Grassi (M5S), promotore dell'iniziativa. Siamo contenti che su questa iniziativa a vantaggio del territorio ci sia la convergenza di tutte le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle non può che continuare con il proprio impegno affinché quest'opera venga realizzata nel più breve tempo possibile". Lo annunciano in una nota la Senatrice Sabrina Ricciardi (M5S), membro della Commissione Trasporti, Lavori Pubblici, Infrastrutture e Telecomunicazioni e il Senatore Ugo Grassi, membro della Commissione Affari Costituzionali.