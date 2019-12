Eccellenze enogastronomiche protagoniste sotto l'Albero L'analisi della Confcommercio: “Trend stabile nonostante le difficoltà”

Archiviate le vendite per i regali di Natale per il commercio è già tempo di bilanci. Nonostante un trend stabile rispetto al passato, per il presidente della Confcommercio di Benevento Nicola Romano il periodo appena trascorso è da considerare comunque soddisfacente. Un'analisi che arriva dalla considerazione di una serie di fattori e "congiunture negative a partire dal forte maltempo dei giorni che hanno preceduto la Vigilia”. Ma il dato sembra essere comunque soddisfacente: “A livello nazionale il trend è in ripresa - rileva Romano - se analizziamo a livello locale tenuto conto di tutte le contingenze negative che ci sono state abbiamo comunque dei risultati che possiamo considerare soddisfacenti. Se un negozio ha incassato lo stesso trend dello scorso anno significa che, con tutte le congiunture negative e considerando che in classifica generale per reddito pro capite siamo scesi, allora viene premiata la grande operosità delle attività commerciali. E' pur vero che il trend è cambiato, si va di più verso le tradizioni, si torna in qualche modo alle abitudini familiari dei nostri nonni. Il Natale si festeggia di più in casa”.

Bilancio positivo dunque nonostante le difficoltà ed una spesa media per famiglia che resta più bassa rispetto alla media nazionale: “Nel Sannio – sottolinea il presidente di Confcommercio - la spesa media dei 270 euro nazionali per famiglia non c'è mai stata, da noi ci attestiamo sui 150/200 euro a famiglia”.

A ribaltare il dato, però, ci pensano le eccellenze enogastronomiche del territorio: “Più degli altri anni nel 2019 c'è stata una valorizzazione diretta del chilometro zero, le nostre eccellenze sono sempre più scelte per i regali di Natale. Abbiamo avuto una richiesta diversa, per la realizzazione del classico cesto di Natale in tanti hanno chiesto esplicitamente i prodotti tipici del Sannio. Un battesimo finalmente positivo di quelle che sono le nostre eccellenze”.