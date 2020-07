Addio a Tonino Aprea, segretario Cgil che credeva nei giovani Segretario provinciale a Benevento dal 2008 al 2013. Galdiero e Valle: "Ci ha formato lui"

“Ha creduto nei giovani: tra i pochi, forse l'unico che l'ha fatto”. E' univoco il ricordo che hanno Rosita Galdiero e Luciano Valle di Antonio “Tonino” Aprea, ex segretario provinciale Cgil, scomparso oggi dopo una lunga malattia.

Alla guida dell'organizzazione sindacale nel momento più duro: eletto nel 2008, in concomitanza con l'esplosione della crisi globale, si è trovato a fare i conti con il crollo dell'economia sannita, tra aziende che chiudevano e posti di lavoro in fumo, rispondendo con caparbietà.

E ha formato una nuova classe dirigente: Rosita Galdiero, che ne ha preso il posto nel 2013 e oggi è a Roma, come dirigente nazionale, lo ricorda commossa: “Ci ha preso che eravamo studenti, me, Luciano, Antonella Rubbo. Tonino era tra i pochi che non avevano paura di aprire l'organizzazione ai giovani, e per questo si è scontrato con tanti che non vedevano di buon occhio quest'apertura. E non abbiamo avuto vita facile in Cgil: ma lui c'era, c'è sempre stato e ha creduto in noi. E credo che il miglior modo per ricordarlo e ringraziarlo sia evidenziare che ha avuto ragione”.

Sulla stessa linea Luciano Valle, tra i giovani “scoperti” da Aprea e oggi segretario della Cgil, dove ha raccolto l'eredità di Rosita Galdiero: “Siamo stati gli ultimi giovani entrati in Cgil a Benevento ed è stato grazie a lui. Ricordo quando lo ho accompagnato nella gestione della difficilissima vicenda del polo tessile di Airola: eravamo praticamente ogni mese al ministero, con Tonino che non si è mai fermato, mai arreso, chiedendo fermamente la riconversione industriale dell'area. E anche per noi c'è sempre stato: difendendoci e insegnandoci cos'era il sindacato. Perdiamo una grande persona, un vero sindacalista, un uomo che si è battuto con passione per i giovani e per i lavoratori”.