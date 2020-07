Liverini nel comitato tecnico del credito di Confindustria Il presidente degli industriali sanniti a viale dell'Astronomia

Importante riconoscimento per la territoriale di Benevento avvenuto ieri con l’ufficializzazione della nomina di Filippo Liverini nel Gruppo Tecnico Credito e Finanza di viale dell’Astronomia. Ad annunciarlo Confindustria Benevento evidenziando come tali nomina rappresenti "una testimonianza di apprezzamento per le conoscenze, l’esperienza e la dedizione che da sempre Filippo Liverini riserva alla materia del credito".

“Il tema del credito rappresenta uno dei temi centrali della mia squadra di Presidenza - spiega Filippo Liverini -. Le imprese per crescere hanno bisogno di un sistema bancario amico che sia in grado di valutare e sostenere gli investimenti. Per questo occorre impostare il rapporto banca impresa su un piano di reciproca collaborazione e trasparenza. Confindustria Benevento ha puntato molto su questo, da qui il ciclo di appuntamenti sul Credito Amico, ma anche l’attivazione del servizio Bancopass e l’apertura dello sportello territoriale Élite. La nomina nel comitato tecnico credito e finanza mi consente di mettere al servizio del sistema associativo l’esperienza che ho maturato sul campo. Ringrazio il Presidente Carlo Bonomi e il Vice presidente Emanuele Orsini che mi hanno introdotto nella loro squadra. Si tratta di un compito di particolare rilevanza nell’attuale fase di vita del Paese che ci vede chiamati a fornire il nostro supporto attraverso proposte fattive e vere e proprie riforme strutturali. Saremo chiamati a confrontarci su progetti che rappresenteranno uno snodo cruciale per la tenuta ed il rilancio del nostro tessuto industriale”.

"Lo Statuto di Confindustria - viene precisato dall'unione degli industriali sanniti - assegna ai Gruppi Tecnici un importante ruolo finalizzato a favorire la più efficace attuazione delle deleghe affidate ai Vice Presidenti e ad assicurare la più ampia partecipazione dell’intero sistema all’impostazione delle linee strategiche e degli obiettivi qualificanti delle politiche di rappresentanza e delle azioni di Confindustria. I Gruppi rappresentano infatti una sede di confronto e di approfondimento nel cui ambito svolgere analisi di contesto, progettare indirizzi ed elaborare proposte da sottoporre poi agli organi confederali. Il Gruppo Tecnico Credito e Finanza sarà chiamato a individuare strategie di intervento volte a favorire l’accesso delle imprese al credito bancario e alle fonti finanziarie alternative nonché al rafforzamento della loro struttura finanziaria.