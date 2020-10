Alluvione. Rummo: "Dopo cinque anni nulla è cambiato" "Nessuna opera di messa in sicurezza: una situazione che mette a rischio il futuro delle aziende"

A cinque anni dall'alluvione, che causo' vittime e ingenti danni sia al settore agricolo che imprenditoriale nel Sannio, l'area industriale di Benevento ancora non e' stata messa in sicurezza: lo denunciano i titolari delle aziende "Pastificio Rummo" e "Agrisemi Minicozzi" che andarono letteralmente distrutte e divennero il "simbolo" di un disastro, forse "annunciato". "Il nostro stabilimento - ricorda Cosimo Rummo, ad dell'omonimo pastificio - fu travolto da un'onda alta otto metri e mezzo. Fu un miracolo che nessuno dei nostri dipendenti ci lascio' la vita. Come un miracolo e' stato l'impegno di tutti i nostri operai che ci hanno aiutato e sostenuto a rilanciare l'azienda, tanto che in base al sondaggio Doxa dello scorso mese di giugno la nostra e' la pasta preferita dagli italiani". "Ma - continua Rummo - a distanza di cinque anni da quella tragedia, dobbiamo registrare che nessuna opera seria di messa in sicurezza dell'area industriale di Benevento e' stata praticata: una situazione che mette a rischio il futuro delle aziende ivi localizzate e di centinaia di operai". Della stessa opinione anche Antonio Minicozzi, amministratore dell'omonimo gruppo industriale e leader in Campania del settore cerealicolo. "Il maltempo di oggi - dice Minicozzi - ricorda quella triste giornata di cinque anni fa quando i nostri capannoni vennero invasi dall'acqua fino a dieci metri di altezza distruggendo tutto. Ora a distanza di un lustro, grazie all'impegno della famiglia e dei nostri operai, investendo con le nostre forze il 90 per cento delle risorse necessarie, abbiamo rimesso su l'azienda che e' tornata ai fatturati del 2014, l'anno precedente l'alluvione". "Ma - conclude Minicozzi - l'intera area ancora non e' stata messa in sicurezza e questa situazione, ogni qualvolta si abbatte un nubifragio sulla zona, ci mette ansia, paura, riportando la nostra mente al dramma che abbiamo vissuto il 15 ottobre 2015"