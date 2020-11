"Resilienza e rivoluzione digitale", domani evento on line L'iniziativa promossa da piccola Industria Confindustria Benevento e Confindustria nazionale

“Resilienza e Rivoluzione digitale”, sarà il tema al centro del Pmi Day 2020 che si terrà domani a partire dalle 10. Evento organizzato da piccola Industria Confindustria Benevento in collaborazione con Confindustria Nazionale. Un confronto che quest'anno si svolgerà a distanza in considerazione delle normative anticovid attualmente vigenti. I lavori proseguiranno fino alle 12. Sono previsti gli interventi di Pasquale Lampugnale, presidente della 'Piccola Industria Confindustria Benevento', Maria Cirocco, dirigente dell'Istituto scolastico 'Medi Livatino' di San Bartolomeo in Galdo. A introdurre i lavori sarà Claudio Monteforte, delegato Pmi Day, a seguirà l'intervento tematico di Giovanni Caturano, vicepresidente Piccola Industria Confindustria Benevento. Poi il confronto con gli studenti dell'Istituto 'Medi Livatino'.