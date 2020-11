"Ma l' 'Amazon locale' a Benevento già c'è" Parlano i fondatori di Shopop: "E' un e-commerce che permette di acquistare a chilometro zero"

Roberta Capuano, fondatrice di Shopop, interviene per descrivere il progetto e illustrarlo al sindaco Mastella: "Mi chiamo Roberta Capuano e sono la fondatrice di Shopop, insieme a Federica Buglione e Luca Capobianco.

La ringrazio per il suo appello ad acquistare made in Sannio e rispondo al suo invito a creare un Amazon locale.

L’Amazon locale esiste, è gia online e attivo dal 2 maggio 2020, si chiama Shopop, www.shopop.it.

E’ stato lanciato praticamente alla fine del primo lockdown, in quanto, insieme a Luca e Federica, abbiamo lavorato giorno e notte da marzo in poi, proprio con l’idea di offrire ai commercianti del territorio una piattaforma di e-commerce facile e accessibile per vendere online.

Purtroppo il progetto ha sofferto dell'eccessiva frammentazione e della poca coesione del tessuto imprenditoriale, concentrato giustamente a riattivare i propri punti vendita a fine lockdown per invogliare le persone a tornare in negozio e a ricominciare la vita di sempre, sicuramente non pensando di affrontare una nuova chiusura a ottobre/novembre.

Inoltre è possibile che i tempi non fossero maturi per un’iniziativa del genere, gestire un e-commerce richiede molte risorse, innanzitutto economiche, tempo ed energie da dedicare, proprio perché si va a scontrare con i giganti come Amazon, quindi c’erano diverse difficoltà da gestire e risolvere.

Al momento, se visita il sito, troverà alcuni dei negozi storici e importanti di Benevento e provincia, ma purtroppo i cataloghi non sono aggiornati perché con l’arrivo dell’estate sia noi che i commercianti aderenti ci siamo concentrati ognuno sul proprio lavoro.

Con questa lettera voglio approfittare per dire che ci siamo, la piattaforma è ancora attiva e accoglieremo chiunque voglia usufruire del nostro servizio, siamo pronti a ripartire per dare una mano all’economia sannita.

Per descrivere brevemente cosa facciamo, Shopop è un e-commerce dedicato a chiunque abbia un’attività commerciale a Benevento e provincia, tra i servizi che offriamo ci sono: apertura del negozio online dedicato, foto dei prodotti e caricamento degli articoli sulla piattaforma, in modo che il commerciante sia il più libero possibile dalla gestione del sito.

Ne approfitto anche per chiederle un incontro per poter parlare di persona di questo progetto e illustrarglielo in modo più esaustivo. Siamo fieri del nostro lavoro e siamo al servizio del territorio, speriamo di poter rilanciare Shopop e diventare un esempio per tutta la ragione".