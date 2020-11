"Zes e fiscalità vantaggio: bene De Luca con Governo" Barone: "Il presidente ha fatto bene a sollecitare il Governo"

"Zes e fiscalità di vantaggio sono al centro del programma di Governo di De Luca ma ora serve una battaglia comune per sollecitare il Governo centrale".

Così Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi di Benevento e consigliere Ficei con delega a Sud e Zes, commenta le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania che oggi ha presentato il programma di Governo e rilancia il suo invito a fare fronte comune per tutelare lo sviluppo industriale della nostra Regione.

"Non posso che accogliere con soddisfazione - continua Barone - le sollecitazioni di De Luca al Governo centrale in merito al rifinanziamento delle Zes e all'istituzione di una fiscalità di vantaggio per il Sud".

"Ciò - spiega il numero uno dell'Asi Benevento - dimostra l'attenzione di De Luca allo sviluppo industriale della nostra regione e delle aree interne. È per questo che ora bisognerà fare fronte comune per sollecitare il Governo su tali azioni fondamentali per l'economia della Campania".



"Ad oggi attendiamo ancora l'istituzione del Commissario per le Zes. Ritardi che nuocciono alla nostra economia, ora serve una battaglia da parte di tutte le istituzioni e di tutti i parlamentari campani", conclude Barone.