Confindustria: ecco la nuova squadra di presidenza Designati i componenti che affiancheranno il futuro presidente Oreste Vigorito

Si è riunito nel pomeriggio il Consiglio Generale di Confindustria Benevento che ha proceduto all'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e a designare la squadra, che affiancherà il futuro presidente Oreste Vigorito nella guida dell'associazione per il prossimo mandato

Un passaggio statutario necessario prima dell’Assemblea generale dei soci convocata per il prossimo 18 febbraio.

A guidare i lavori Filippo Liverini che ha presentato le risultanze economiche di una associazione sana, il cui bilancio chiude per il quarto anno consecutivo con un utile di esercizio. «Si tratta di un dato significativo che dimostra il grande senso di appartenenza delle imprese alla Confindustria, tenuto conto delle difficoltà affrontate dal tessuto industriale in questi anni e considerata la non obbligatorietà della iscrizione all’associazione». Liverini ha anche ricordato che le imprese stanno volontariamente partecipando alla costituzione di un fondo straordinario finalizzato all’acquisto della sede, un tassello importante che ancora manca alla storia della Confindustria Benevento.

Il presidente designato Oreste Vigorito si è poi occupato della presentazione del nuovo organigramma che parte da una rivisitazione profonda delle sezioni merceologiche, con l’obiettivo di rendere la struttura più snella, efficiente e favorire i collegmenti tra le imprese associate. Per questo motivo si è deciso di far confluire le imprese di servizi nelle due sezioni manifatturiere più importanti per numero e fatturato, per favorire logiche di filiera nel rispetto delle vocazioni settoriali.

In questo senso nella nuova organizzazione, ogni gruppo di imprese avrà un vice presidente e un presidente di sezione cui far riferimento per rappresentare problematiche e proposte nell’interesse collettivo della categoria.

Si è deciso di procedere con un metodo di lavoro basato su riunioni settimanali, canali di comunicazione sempre aperti con gli associati e confronto periodico.

Partire dall’ascolto è certamente il punto cardine dal quale avviare un percorso di crescita sia interna che esterna all’Associazione. Un metodo che lo stesso Presidente designato ha già adottato nelle settimane che hanno preceduto il Consiglio odierno, realizzando apposite sessioni di incontri con i Presidenti di Sezione, i Vice Presidenti e con tutti gli altri imprenditori associati che ne abbiano fatta richiesta.

La squadra di presidenza risulta dunque composta dal Past President (Filippo Liverini), da tre Vice Presidenti di diritto (Mario Ferraro in qualità di Presidente di Ance Benevento; Biagio Flavio Mataluni in qualità di Presidente Giovani Imprenditori e di Claudio Monteforte in qualità di Presidente PI Confindustria Benevento) e da otto Vice Presidenti scelti direttamente dal Presidente designato (Antonio Affinita, Gerardo Casucci, Clementina Donisi, Andrea Esposito, Pasquale Lampugnale, Giuseppe Mauro, Piero Porcaro, Fulvio Rillo).

Il Presidente ha affidato a ciascun membro della squadra un settore, mantenendo cinque deleghe trasversali su Centro Studi, Ricerca Innovazione, Digitale e PMI, Education e Start Up, Credito.

Domenico Abbatiello è stato nominato componente designato dal Presidente in Consiglio Generale.