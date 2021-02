«Regione dice no a biodigestore a San Nicola: non si farà» Barone: «Trascorsi 180 giorni senza depositare integrazioni: cala sipario su proposta Pantar»

Una buona notizia sul fronte ambiente per il Sannio. A darla è il presdiente Asi Luigi Barone: “La Regione Campania ha appena comunicato al Consorzio Asi l’archiviazione dell’istanza per il rilascio del provvedimento di Via per la realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica e compostaggio con produzione di biometano nell’agglomerato San Nicola Manfredi – San Giorgio”.

Ed entrando nel dettaglio Barone prosegue: “Cala il sipario, dunque, sulla proposta Pantar, già Paneco, per la realizzazione del biodigestore nell’area Asi di San Nicola Manfredi. La Regione ha archiviato la richiesta dopo che l’azienda ha fatto trascorrere i 180 giorni di sospensione della procedura senza aver depositato la documentazione integrativa. Essendo i termini perentori l’istanza si intende ritirata e quindi archiviata”, conclude Barone.

L’impianto era stato proposta su un’area di 45.000 mq con una capacità operativa a regime pari a 60.000 ton/anno di biomassa organica costituita prevalentemente da rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata e di circa 19.000 ton/anno di strutturante ligneo-cellulosico.