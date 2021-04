Commercio, domani incontro a Palazzo Mosti L'assessore Martignetti: "Misure a sostegno delle attività produttive"

Dalla conferma dell'occupazione gratuita del suolo pubblico all'eventuale sospensione delle imposte comunali. Diverse le iniziative a cui sta lavorando il Comune di Benevento per sostenere il commercio e promuovere la ripartenza. Tema che sarà al centro dell'incontro in programma domani a Palazzo Mosti con le associazioni di categoria. Un confronto con il sindaco Mastella e l'assessore alle Attività produttive, Alfredo Martignetti che assicura l'impegno a trovare le soluzioni più idonee per il settore: “Un incontro - spiega il delegato al settore - per verificare quali possono essere le misure da adottare per venire incontro alle riaperture delle attività commerciali, così come previsto dalla normativa attualmente in vigore. La prima misura sarà quella di ampliare ed estendere anche per un periodo ulteriore la gratuità in relazione alla richiesta e all'occupazione di suolo pubblico da parte delle attività produttive, per cui tutti i ristoranti o le altre attività che ne faranno richiesta avranno ampia disponibilità. Ma stiamo valutando anche altre misure che verranno adottate unitamente all'approvazione del bilancio”. Si punta ad “individuare lo strumento più adeguato per rispondere alle esigenze delle categorie produttive”. Ed annuncia: “Fondamentalmente ci auguriamo di riuscire a spostare ad ottobre la scadenza delle imposte comunali, nell'auspicio che da un lato lo Stato possa trovare ulteriori misure a sostegno di queste categorie e dall'altro di avere a giugno una situazione migliore rispetto a quella di oggi”.

E dunque saranno diversi gli argomenti che saranno affrontati domani con le associazioni di categoria: “Il primo punto sarà l'occupazionale del suolo pubblico già gratuito fino al 30 giugno, ma c'è volontà sia di dare ulteriori spazi sia di estenderlo per un periodo più ampio. Mentre, per le altre misure bisogna trovare lo strumento più adeguato”.

Intanto confermata la riapertura sabato anche del mercato regionale: “C'è stato già un confrontato con il Comandante della polizia municipale che adotterà tutte le misure ritenute più idonee. Gli espositori dovranno essere distanziati rispettando la normativa sull'utilizzo della mascherina e tutte le regole anticovid”.

La speranza ora è che con le riaperture ci possa essere la tanto auspicata la ripresa per tutte le attività produttive: “L'invito ancora una volta a chi può di spendere sul territorio”.