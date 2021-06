Whatsapp business, il libro del sannita Martini per risollevare il commercio Consigli e strategie per aumentare clienti e vendite dopo la scure provocata dalla pandemia

“Come usare whatsapp business per vendere” è il titolo del nuovo libro di Mirko Martini impegnato a livello nazionale nell’attività di Digital Marketing. Il volume è un vero manuale, che in modo semplice ed efficace illustra WhatsApp Business ed il suo straordinario impatto sul marketing digitale. L’autore, fondatore a Benevento di "Comunica col Web", si sofferma su alcune strategie di comunicazione da cui chiunque può partire, come ad esempio il perfetto utilizzo delle diverse funzionalità dell’applicazione al fine di aumentare il numero di clienti, delle vendite e soprattutto dei guadagni. Il tutto in modo facile e soprattutto economico, essendo WhatsApp Business un servizio gratuito. Mirko Martini con il suo volume mostra a tutti, attraverso esempi e casi-studio, che qualcosa di eccellente e differenziante nella comunicazione online è oggi alla portata di ognuno. «I messaggi e le storie sono il futuro della condivisione», ama ripetere Mark Zuckerberg, l’ideatore di Facebook e proprietario di questa innovativa App, nella quale ha impiegato le migliori menti del suo team.

“Il libro è una guida dettagliata all’utilizzo di WhatsApp Business – spiega Mirko Martini –, fondamentale per creare una vincente strategia di marketing e una comunicazione orientata all’aumento delle vendite. Tra le pagine riporto molteplici suggerimenti e soluzioni possibili per promuovere il brand, realizzare un catalogo-prodotti e vendere direttamente tramite la chat oppure creare offerte speciali che durano 24 ore. Sono tutte strategie finalizzate anche ad “umanizzare” il marchio: la persona interessata, si sente a suo agio a comunicare con l’azienda nello stesso modo in cui comunica coi propri amici”.

Un libro, disponibile sul sito dell'autore e su Amazon, che vale la pena leggere, dunque, specialmente per chi, dopo la pandemia, vuole puntare sul commercio on line, un libro che ogni imprenditore dovrebbe leggere, consultare e tenere a modello, perché è molto utile per creare un rapporto duraturo, sincero e alla pari con i propri clienti, aumentando la consapevolezza del brand e il valore percepito della propria attività imprenditoriale.