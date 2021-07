Il presidente Bonomi all'hub di Ponte Valentino: un modello virtuoso sannita Il leader nazionale degli Industriali e De Luca in visita al centro vaccinale attività produttive

Fare. Mai quanto ora il Sannio non ha bisogno di altri verbi che non siano questo: fare. E di esempi che si può (fare), valicando burocrazie e “ma però” a buon mercato quanto “l'aria buona” i “potremmo vivere solo di turismo” e altri luoghi tanto comunissimi quanto ameni, ce n'è un bisogno enorme. Fulgido esempio che quando si vuol fare, e bene, si fa è l'hub vaccinale delle attività produttive sannite sorto a Ponte Valentino. Sorto in qualche notte di lavoro dove prima c'era il nulla: ne è venuto fuori un gioiello, grazie a Confindustria Benevento e all'Asi. Box, medici, sala d'attesa, banco informazioni, ampio parcheggio: da leggere immaginandola come quando si mandano avanti veloci le immagini col telecomando. Veloce tanto in questo caso: qualche giorno (e qualche notte, come detto) di lavoro e via, meno di due mesi dopo siamo a seimila vaccinati nell'hub di Ponte Valentino. Non è un miracolo, sarebbe piuttosto fastidiosa l'etichetta del miracolo in un caso in cui piuttosto che ricorrere al mistero della fede c'è la ben più semplice idea del rimboccarsi le maniche: e oggi, che arriva il presidente nazionale di Confindustra Bonomi l'immagine dell'hub di Ponte Valentino è un messaggio felice da consegnare alla massima carica dell'Unione Industriali.



Arriverà alle 11 Carlo Bonomi, accompagnato dal presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca e dal presidente di Confindustria Campania Luigi Traettino: a riceverli il presidente della Confindustria di Benevento, Oreste Vigorito, il presidente dell'Asi di Benevento, Luigi Barone, dal direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe.



Una visita importante, anche più importante di quelle “classiche” con tagli di nastri e inaugurazioni, già perché l'hub di Ponte Valentino consegna alla massima carica nazionale degli industriali e al governatore della Campania non tanto un'opera, quanto un modello.

Un modello assolutamente virtuoso che in un momento difficilissimo ha messo insieme la concretezza della Confindustria di Benevento guidata dal presidente Oreste Vigorito, il radicamento e il supporto logistico di Asi Benevento, la governance e le buone pratiche sanitarie di Asl Benevento, e poi i sindacati, per dare una risposta concreta, concretissima in poco tempo: trasformando un capannone vuoto in un centro all'avanguardia, vaccinando migliaia di lavoratori e non solo in meno di due mesi, senza attese, senza code, senza disagi.



Ben venga l'arrivo di Carlo Bonomi dunque, presidente nazionale di Confindustria, per mostrare un modello virtuoso che arriva dal Sannio, dal sud che non è lamentìo e malcelato desiderio di assistenzialismo, ma che è in grado di rispondere in pochi giorni a un'esigenza del tessuto economico e anche sociale del territorio e peraltro su standard eccellenti.

Benvenuto presidente Bonomi: questo è il Sannio!