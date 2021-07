Bonomi e De Luca all'hub Ponte Valentino: «A Luglio Benevento covid free» Il presidente nazionale Confindustria e il governatore all'hub delle attività produttive

In visita all'hub vaccinale di Ponte Valentino il presidente di Confindustria Confindustria Carlo Bonomi che subito commenta : «Misure per il sud? Ripartenza del paese passa dal sud e da Roma, è una grande sfida. Negli anni sono state stanziate tante risorse per il sud: sono state spese male. Se si spende solo il 50 per cento dei fondi coesione dobbiamo fare autocritica. Servono riforme: la sfida è questa».



«De Luca? Ci accomuna l'essere uomini liberi. Vigorito? Mi ha dato una gioia il 21 marzo...sono interista - ha scerzato il leader nazionale di Confindustria.

Qui fatto qualcosa di eccezionale. La salute è un tassello irrinunciabile se vogliamo avere un futuro. Noi imprenditori siamo i migliori ambascatori del nostro paese: qui si è dimostrato capacità unica, che mi rende fiero e orgoglioso di essere il presidente nazionale di Confindustria.

Reddito di cittadinanza? De Luca ha ragione, noi come Confindustra contestiamo le politiche attive, non reddito di cittadinanze. Bisogna star vicino a chi soffre: erano sbagliate politiche attive del lavoro.

Riforme? Non è questione di quanti soldi, è che se non c'è uno stato moderno noi falliamo. Dobbiamo risolvere i grandi divari dell'Italia: di genere, territoriale, generazionale. Dobbiamo rispondere alla sostenibilità sociale del paese. Abbiamo tutti una responsabilità per il nostro paese: serve stare assieme in un momento in cui l'Italia è ferita».



Il presidente di Confindustria Oreste Vigorito: «Quando mi hanno eletto presidente di Confindustria ho detto che avrei trasformato l'aquila, il nostro simbolo, in tanti passerotti: l'aquila è un animale maestoso, ma ci sono anche quelli più piccoli, che hanno gli stessi bisogni.

L'industria è lo scopo finale dell'uomo di Confindustria, noi dobbiamo mettere al centro l'uomo: l'industria è il risultato dell'uomo, non il contrario. Quando abbiamo aperto questo hub ho detto che avremmo dovuto dare vaccini a industrie, per tutelare il tessuto produttivo, ma anche alla gente comune. Quanto accaduto dovrà servire per ripartire, tutto insieme, con una nuova rivoluzione che mette al centro l'uomo. Bonomi e De Luca hanno al centro delle proprie idee l'uomo».



E ancora: «Ristrutturare l'apparato civile e sociale è fondamentale per il futuro. La collaborazione tra pubblico e privato ha funzionato: abbiamo avuto un riconoscimento che mi inorgoglisce. Un presidente di Confindustria nazionale che gratifica Benevento inorgoglisce. La speranza era riuscire a fare quello che abbiamo fatto. Occasione da non perdere.

Questa iniziativa partita da Confindustria, con la massima disponibilità della Regione Campania: in questo caso il binocolo da Santa Lucia ha guardato effettivamente alle aree interne. Speriamo sia così anche per altre iniziative. La presenza di molti qui, dalle autorità ai semplici cittadini rende felici».



Il governatore della Campania Vincenzo De Luca commenta: «A Benevento, città e provincia campagna di vaccinazione importantissima. Merito ad Asl, ospedale e al territorio. Fatto questa esperienza anche in difformità a indicazioni nazonali. Qui vaccinate 10mila persone: risultato importantissimo. Calo forniture? Sì, ascoltiamo parole di sottovalutazione dei problemi. Dopo stupidaggini su Astrazeneca si è rotto sistema di fiducia coi cittadini.

A Luglio meno vaccini, al di là di quel che racconta il commissario: noi dobbiamo fare campagne vaccinali per aprire le scuole, quindi ragazzi e ragazze devono vaccinarsi, già ora da luglio. Vanno vaccinati tutti gli studenti, altrimenti a ottobre sarà molto pesante. Dobbiamo stare attenti: mascherina obbligatoria è piccolo sacrificio, come casco in moto. Fino a 28 luglio? Forse andremo oltre, ma non è un grande sacrifico. Variante Delta è particolarmente aggressiva coi giovani. Noi vogliamo riaprire tutto ma riaprire per sempre. Per luglio Benevento covid free: bellissimo risultato, vanno ringraziati medici, personale infermieristico, San Pio, Confindustria e ovviamente ciittadini che non hanno fatto come Salvini, che la Madonna lo accompagni».



E dopo gli auguri a Papa Francesco di pronta guarigione: «Siamo tra uomini liberi: qui fatto un lavoro eccezionale. Hub è una delle tre o quattro cose fatte in difformità rispetto a quanto prescritto da vertici nazionali. Chi non usa mascherina va multato senza pietà.

Il Sannio è una realtà bellissima: è bello venire in quest'area e vederla così dopo la devastazione dell'alluvione. Ma dobbiamo valorizzarla maggiormente: noi stiamo dando l'immagine di un altro sud, non il sud della clientela. Il comune di Napoli ne è l'esempio: il più grande disastro amministrativo al mondo.

La mia proposta è che non ci siano contributi statali scollegati da disponibilità a lavorare o a formazione professionale. Siamo al punto che non si trova un lavoratore stagionale. Assurdo buttare 7 miliardi di euro per reddito di cittadinanza: mai più regali. Noi vogliamo fare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque

Piano di rilanco? Noi abbiamo vocazione al barocco: già dal nome adottato. E' un occasione per cambare l'Italia, ma anche il rischio di un indebitamento ulteriore. Io sono preoccupato per la governance, e già il fatto che ci sia cabina di regia, cabina di partenariato, centro assistenza tecnca, unità di missione la dice lunga. Se pensiamo di realizzare il piano di rilancio con la trafila burocratica che abbiamo oggi siamo morti.

Va cambiato il codice degli appalti, va eliminato l'abuso in atto d'ufficio: va punita la corruzione, ma non ci si può rovinare la vita per una firma sotto un atto amministrativo».

Il presidente di Confindustria Campania Traettino: «Collaborazione importante con Regione Campania. Non abbiamo alternative se non quella di lavorare insieme. A Vigorito affidata delega a transizione ecologico: Campania è secondo produttore di energia a livello nazonale, bisogna diventare leader. Anche in questa esperienza Vigorito dimostra di essere un fuoriclasse. Questo hub dimostra che la sinergia tra tutti gli attori dà i risultati auspicati».

Il sindaco Mastella: «Una bella giornata, Benevento è tra gli esempi più alti non solo in Campania, ma a livello nazionale. Così bisogna fare: coesione importantissima» E Al tavolo: «Importante questa vocazione alla pace sociale: senza entreremo in grossa difficoltà. Dobbiamo dare tutti una mano per raggiungere il bene comune. Per questo ringraziamo chi oggi è qui, da De Luca a Bonomi a Vigorito che si è impegnato per realizzare questo hub».

Il presidente Asi Luigi Barone spiega: «E' un fiore all'occhiello perché rappresenta un esempio di collaborazione. Qui due mesi fa non c'era nulla, in quattro giorni è diventato un gioiellino che resterà a disposizione qualora ce ne fosse bisogno in autunno. Arriveremo a fare 12mila vaccini qui, dando una mano a tutti i settori economici e decongestionando i centri vaccinali dell'Asl: se provincia di Benevento oggi ha percentuali vaccinali altissime lo deve anche a questo hub. Questo hub è in zona Zes: ma serve impegno maggiore, servono infrastrutture, materiali e immateriali, servono tecnologie.»



Il direttore generale Asl Volpe: «Oggi giornata da cerchiare in rosso: risultato importantissimo. Tutte le aziende di Benevento sono covid free: un risultato enorme grazie alla cooperazione con Confindustria. Siamo più sereni. Nel beneventano ho trovato istituzioni pronte a collaborare: questo è uno degli esempi più belli. Per ora nessun caso nel beneventano di variante Delta. Un lavoro eccellente per fare in modo di non avere lunghe attese e una migliore organizzazione. Oggi si finiscono seconde dosi: per le aziende. Qui tante persone che vogliono lavorare. Faremo girare un truck per lo screening. Ora però serve vaccinare chi non l'ha ancora fatto, in partcolare i ragazzi »



E il dirigente medico Sanzari: «I lavoratori sono arrivati con fiducia. Le poche titubanze le abbiamo vinte con la competenza. Le varianti? Preoccupano, proprio per questo bisogno vaccinarsi, tutti»



Il rappresentante degli infermieri Procaccini: «Campagna vaccinale importante, in sinergia con i medici, noi infermieri abbiamo avuto responsabilità preparazione farmaci e somministrazione. Importante è stato gestire alla perfezione gli effetti collaterali»



Il direttore generale del San Pio Ferrante spiega: «Ospedale è covid free, naturalmente siamo pronti qualora servisse ma ci auguriamo che attività vaccinale faccia la loro parte. Qualcuno però sta declinando l'invito a vaccinarsi: serve approccio diverso».



E il consigliere regionale Mino Mortaruolo: «Le sinergie messe in campo dal territorio sono di tutta evidenza. Abbiamo numeri altissimi e un sistema efficiente, è sicuramente un esempio virtuoso»

L'ex presidente dell'Ordine dei Medici, Pasquale Grimaldi: «Incredibile quanto messo in campo dalle maestranze, in cinque giorni fatto qualcosa che non è un miracolo, ma è un esempio di come si deve cooperare».

Il consigliere regionale Gino Abbate: «Regione Campania pronta a ripartire: la pandemia ha dimostrato delle lacune che ha visto mettere in discussione la sanità. Ora la sanità cambierà, guardando al paziente: è una rivoluzione. Stiamo anche progettando un nuovo ospedale a Benevento. E' un momento epocale: aree interne possono essere pilota per una nuova sanità, visto che hanno mostrato coesione e hanno dato un esempio anche alle aree costiere».