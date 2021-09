Giovani a confronto con le aziende, Carfora: così combattiamo lo spopolamento Al Sant'Agostino il Carrier Day 2021

C'è chi ha avuto modo di acquisire le competenze necessarie per redigere correttamente il proprio curriculum vitae e chi ha sostenuto già in queste ore un vero e proprio di colloquio di lavoro. Nella splendida cornice dell'auditorium Sant'Agostino di Benevento appuntamento con il Carrier Day 2021. Evento realizzato ogni anno dall'Ateneo Sannita per promuovere l'incontro tra i giovani laureati e le realtà produttive del territorio.

Più di 30 le imprese coinvolte e oltre 150 giovani laureati con l'ambizioso obiettivo di promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e combattere così lo spopolamento delle aree interne. Ne è certo il Rettore, Gerardo Carfora che questa mattina ha illustrato il “doppio obiettivo dell'evento: creare occasioni per i nostri neo laureati facendo in modo che conoscano le offerte e le opportunità che si sviluppano sul territorio, ma c'è anche un obiettivo di lungo termine in quanto noi viviamo una doppia crisi in questo territorio perché da un lato sappiamo che si tratta di un'area caratterizzata da un fenomeno di spopolamento con i giovani che tendono ad andare via, dall'altro lato però abbiamo tutta una serie di aziende che vogliono investire e hanno progetti e programmi di sviluppo ma fanno fatica a trovare risorse umane. E allora far incontrare chi ha voglia di investire e le competenze del territorio ha una ricaduta non solo per gli studenti, ma anche per il Sannio nel suo complesso”.

Una sfida che secondo il Rettore dell'Ateneo sannita bisogna affrontare puntando sui due grandi temi: “Transizione digitale e transizione verde. Due grandi trasformazioni: digitale da un lato e verde dall'altro”.