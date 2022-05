Il Sannio e le nuove sfide, si riunisce l'assemblea di Confindustria Benevento Il 9 maggio la riunione con il presidente Vigorito

Il Sannio con le sue esigenze e le sue potenzialità al centro dei lavori dell'assemblea di Confindustria Benevento. Evento in programma il prossimo 9 maggio nella splendida cornice del Teatro San Vittorino.

Chiusura dei lavori con il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Come detto, attenzione rivolta al territorio e in particolare al tema “Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile” che sarà al centro del confronto promosso dagli industriali sanniti.

“Un modello di sviluppo integrato - ha spiegato il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito - nel quale coesistono realtà imprenditoriali di eccellenza e territori incontaminati dalle straordinarie bellezze naturalistiche”, ribadendo però la necessità di “valorizzare questa identità attraverso tre aspetti strategici” ovvero “l’attrazione di nuovi investimenti anche tramite le Zone Economiche Speciali; la vocazione nella produzione di energie rinnovabili; la valorizzazione della propria posizione baricentrica grazie alle infrastrutture”.

Nel corso dell'assemblea pertanto sarà possibile fare anche il punto su quanto si sta realizzando sul territorio.

Intanto prima della riunione pubblica sarà completato il rinnovo delle cariche associative che affiancheranno la Presidenza Vigorito, con l'elezione di Probiviri, dei Revisori e dei Componenti del Consiglio Generale. Per l'occasione, così come annunciato nei giorni scorsi dall'unione industriali di Benevento - sarà anche presentato il bilancio dell’associazione e sarà dato il benvenuto alle oltre 80 aziende che hanno scelto di aderire a Confindustria.