"Sostenibilità e certezza" per il mondo dell'edilizia Il Presidente Ance Ferraro fa il punto in vista dell'assemblea di Confindustria del 9 maggio

I valori della sostenibilità al centro del messaggio dei costruttori sanniti, rilanciato dal Presidente Ance Benevento, Mario Ferraro in vista dell'assemblea di Confindustria in programma lunedì a Benevento. Il 9 maggio presso il Complesso San Vittorino, dalle 11, i lavori dell’Assemblea degli Imprenditori Sanniti sul tema Situs: Sannio Innovativo, Turistico e Sostenibile e con le conclusioni affidate al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

“Il clima e la gestione delle risorse energetiche – esordisce Mario Ferraro -, ma anche i temi che riguardano l'indirizzo sostenibile saranno al centro del contributo che i costruttori porteranno in occasione dell'Assemblea del prossimo lunedì. Una buona opportunità per aprire un tavolo di confronto e fare il punto sulle difficoltà e le soluzioni da mettere in campo”.

Tra i nodi da sciogliere quello del 'caro materiali' già più volte rilanciato che inquadra una situazione critica in cui scarseggiano i materiali e gli impianti di produzione stanno chiudendo.

“Abbiamo portato le nostre istanze al Governo, al Parlamento e al Governatore De Luca ci auguriamo che per fine mese possa essere approvata la tariffa prezzi, da noi auspicata, così da agevolare le imprese e permettere maggiore tranquillità nell'esecuzione dei lavori”.

Un modo per calmierare i prezzi e mettere al sicuro i cantieri facendo fronte alle difficoltà registrate dalle imprese.

E infine uno sguardo alla realtà del territorio “simile a quella del resto del Paese – dichiara Ferraro- la nostra preoccupazione – annuncia invece – si concentra più spesso sull'azione politica specie quando non riesce a garantire la tempistica”.

E commenta critico le dichiarazioni di Draghi a Strasburgo che ha messo in dubbio la “validità del Superbonus al 110%”. Il presidente del Consiglio ha dichiarato che con il superbonus “il costo di efficientamento è più che triplicato, i prezzi degli investimenti sono più che tripli perché toglie la trattativa sul prezzo”.

“Potrebbe essere un problema politico – incalza Ferraro – ma a noi interessa lavorare con certezza con tempi e prezzi certi”.