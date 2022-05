Mataluni: "Pecci a capo Confindustria Napoli? Orgoglio imprenditoria sannita" Il presidente di Confindustria Giovani: "Certo che darà risposte, viste le grandi capacità"

Anche Biagio Flavio Mataluni, presidente di Confindustria Giovani Benevento, ha commentato la nomina di Jannotti Pecci alla guida di Confindustria Napoli: "La nomina di Costanzo Jannotti Pecci alla guida dell'Unione Industriali di Napoli mi inorgoglisce per diversi motivi.

Innanzitutto perché conoscendo il profilo di Costanzo so bene che Confindustria Napoli si è dotata di una guida forte, pragmatica, brillantemente orientata al problem solving con idee ben chiare: col gran lavoro che c'è da fare al sud, e più nello specifico a Napoli e nella Campania, direi che non poteva esserci persona migliore in quel ruolo.

E sono orgoglioso, al di fuori di campanilismi che in questo caso sarebbero totalmente insulsi, di poter dire che all'imprenditoria sannita e chi ne fa parte vengano riconosciute capacità e qualità oltre i propri confini: è il caso di Jannotti Pecci, è il caso dell'amico Pasquale Lampugnale e non solo. Segno di una classe imprenditoriale seria, capace, competente e in grado di dar lustro al territorio.

Sono certo che Costanzo Jannotti Pecci porterà a Confindustria Napoli i migliori risultati, a lui il mio più sincero in bocca al lupo".