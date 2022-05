Ad Apice Vecchia la "spasseggiata fantasiologica" Con Massimo Gerardo Carrese un incontro itinerante tra le strade del borgo storico

Sarà il borgo storico di Apice Vecchia ad ospitare domenica 22 maggio la "spasseggiata fantasiologica", iniziativa tra le strade del borgo con lo studioso Massimo Gerardo Carrese. "Che cosa accade alla nostra fantasia quando passeggiamo in un luogo disabitato? Quali stimoli riceve la nostra immaginazione e quali processi creativi si attivano mentre passeggiamo? Massimo Gerardo Carrese - spiegano gli organizzatori - studioso degli aspetti scientifici e umanistici della fantasia, immaginazione e creatività, sarà con un gruppo di persone dell’associazione trekking Hirta di Caserta a visitare il borgo storico di Apice Vecchia per parlare insieme delle funzioni e caratteristiche tecniche della fantasia, immaginazione e creatività. Il percorso prevede una visita e momenti di riflessione ed esercizi dedicati: Carrese in ogni appuntamento propone momenti di confronto e di dialogo ma anche giochi matematici, linguistici e artistici da lui ideati per il luogo visitato. Il gruppo Hirta è al terzo appuntamento con la Fantasiologia: i primi due incontri avevano visto coinvolti mesi addietro sempre zone del beneventano con “La Dormiente del Sannio” e il borgo abbandonato di Tocco Caudio. Nel 2017 il fantasiologo Carrese, con la fotografa Elisa Regna, aveva pubblicato Alfabetario dei Luoghi n. 2 (Ngurzu Edizioni), il volume su Apice Vecchia presentata in molte regioni d’Italia oltre che nello stesso castello di Apice Vecchia".