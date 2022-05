"Valorizzazione asset aziendali", secondo seminario del ciclo Incontra L'evento con Confindustria presso la sala Lettura del dipartimento Demm di Unisannio

“Valorizzazione degli Asset aziendali – il ruolo della proprietà intellettuale” è il tema del secondo Seminario del ciclo INCONTRA: INnovazione, CONoscenze e TRAsformazione Digitale”. L’iniziativa si terrà presso la Sala lettura del Dipartimento DEMM – Palazzo de Simone – Piazza Arechi II, il prossimo 30 maggio a partire dalle 16.

“Abbiamo messo in campo un format vincente testimoniato dalle oltre 100 presenze realizzate con il primo appuntamento - spiega Claudio Monteforte, Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento -. La proprietà intellettuale riveste un ruolo fondamentale in ciascuna fase delle attività d’impresa. Si tratta di una campo molto vasto e la nostra attenzione sarà focalizzata sui marchi e sulle nuove tecniche di tutela, ivi compreso l’utilizzo della Blockchain.

Nel 2021 abbiamo registrato in provincia di Benevento 178 marchi, numeri ben distanti dalle altre province della Campania ma in crescita rispetto agli anni precedenti. Il nostro obiettivo è quello di fornire tutti gli strumenti utili al mondo imprenditoriale affinché possa avvicinarsi a questa materia in maniera semplice ed immediata”.

Il ciclo “Incontra” è strutturato su quattro appuntamenti incentrati su: Sicurezza Informatica: come metterla in atto; Valorizzazione degli Asset aziendali: Il ruolo della proprietà intellettuale; Analisi di mercato e strategie di ingresso nei paesi esteri; Digitalizzare a Costozero attraverso i quali affiancare le piccole e medie imprese in un percorso di crescita che fornisca loro i principi base su ciascuno degli ambito affrontati.

“L'Università del Sannio è impegnata nel promuovere la cultura dell'imprenditorialità. Il contributo che vogliamo dare alle aziende per supportare i loro necessari processi di innovazione è soprattutto nel mettere in condivisione le nostre competenze e la nostra ricerca – dichiara il Rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora -. Il prossimo seminario di INCONTRA affronta una questione cruciale, il valore della proprietà intellettuale per le piccole e medie imprese. L’intento è permettere alle aziende e ai giovani di scoprire come i diritti di proprietà intellettuale possano sostenere i loro obiettivi, aiutare a trasformare le loro idee in realtà, generare reddito, creare posti di lavoro e avere un impatto positivo sul mondo che li circonda”.

Il programma del secondo incontro prevede i saluti istituzionali di Gerardo Canfora, Rettore Università degli Studi del Sannio; Claudio Monteforte, Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento, Antonella Tartaglia Polcini, Delegata del Rettore per la terza missione Sociale e culturale, a seguire il focus tematico sul tema “Asset aziendali e proprietà Intellettuale” con Roberta Mongillo, Docente Unisannio di Intellectual Property Law - La protezione del marchio nella strategia d’impresa; Salvatore Cerino, Fondatore e Socio dello Studio Legale associato Cerino d’Angelo - Professional Partner de “Il Sole 24 Ore SPA”.

Ed ancora: “La tutela del Marchio: analisi di casi” con Maria Corso; Praticante Avvocato abilitato presso lo studio Legale associato Cerino d’Angelo Blockchain Revolution, Mario Rosa, Componente il Consiglio Direttivo di Piccola Industria Confindustria Benevento Bytestamp founder.