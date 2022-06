Brancaccio presidente nazionale: gli auguri di Ance Benevento Ferraro: "Pronti a massima collaborazione per il settore"

E’ Federica Brancaccio la nuova Presidente di ANCE Nazionale. L’imprenditrice napoletana, prima presidente del Mezzogiorno e prima donna alla guida dei costruttori è stata eletta ieri al primo turno con una netta maggioranza di voti. “Abbiamo sostenuto ed accolto con entusiasmo l’elezione di Federica Brancaccio alla presidenza di ANCE nazionale. Dichiara Mario Ferraro Presidente di ANCE Benevento. Compatti gli imprenditori edili campani che hanno da sempre sostenuto la candidatura della neo Presidente nazionale che ha voluto testimoniare, con la presentazione delle linee programmatiche a Benevento, lo stretto legame con la territoriale. Nel corso dei lavori Assembleari di ieri a Roma, alla quale ho preso parte personalmente, abbiamo più volte avuto modo di ringraziare il Presidente uscente Gabriele Buia, anch’egli presente sul territorio sannita in molteplici occasioni e al quale va il nostro riconoscimento per il prezioso lavoro messo in campo durante il proprio mandato. Abbiamo garantito la massima collaborazione con la sede nazionale affinchè il settore delle costruzioni possa portare avanti le progettualità messe in campo e garantire benessere e crescita per le imprese edili. Alla neo Presidente i migliori auguri di buon lavoro.”

Brancaccio, dal 1995 legale rappresentante della 'Brancaccio Costruzioni spa', società specializzata in opere pubbliche che opera su tutto il territorio nazionale, prima presidente del Mezzogiorno e prima donna alla guida dell’Ance nazionale, arriva alla presidenza dopo essere stata fino allo scorso marzo al vertice dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli, e prima ancora vicepresidente della Commissione Relazioni Industriali e Affari Sociali e componente del Consiglio Generale.