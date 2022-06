Commercio, Romano: segnali ripresa, ma preoccupano rincari e carenza manodopera Il presidente Confcommercio: bene presenze ma non sempre coincidono con i consumi

Dai comuni della provincia alla città capoluogo, il ritorno di grandi e piccoli eventi interrotti a causa della pandemia e l'aumento delle presenze fa sperare nella ripresa anche del commercio. Ma tra rincari e difficoltà a trovare manodopera secondo la Confcommercio di Benevento la strada per il settore appare ancora tutta in salita. Per il presidente dell'associazione di categoria infatti “soprattutto nella provincia con la riprese della manifestazioni bloccate dal covid abbiamo forte ripresa di affluenza delle persone, che molte volte però non coincide con i consumi. Stiamo subendo anche il problema degli aumenti in tutti i settori, tante piccole attività vivono la crisi dei costi fissi per lo più insostenibili. A fronte di un'apparente ripresa – sottolinea Romano - abbiamo anche forte crisi, non deve illudere sold out del fine settimana. Sono cambiate le abitudini di tutti, le cerimonie oggi vengono realizzate con numeri ancora ridotti rispetto all'era pre covid”.

Ma come detto a preoccupare “la carenza di manodopera stagionale o occasionale, soprattutto in strutture come ristoranti e alberghi. Problema che nelle aree interne stiamo vivendo meno rispetto alle zone costiere o di villeggiatura ma esiste anche da noi”.

E in vista della costituzione dei distretti commerciali il presidente Confcommercio ribadisce: “Come già detto nell'ultima riunione abbiamo fretta di accelerare, soprattutto per quello che rappresenteranno i Distretti”.