Valle (Cgil): "Telesina: firma contratto è inizio nuova era" Il segretario generale: "Opera strategica per togliere il Sannio dall'isolamento"

Luciano Valle, segretario generale della Cgil di Benevento, interviene La statale 372 Telesina all’atto della stipula del contratto per l’appalto dei lavori per quanto attiene l’adeguamento a 4 corsie secondo il progetto approvato dal CIPE il 28 Febbraio 2014. “Una scadenza che rappresenta l’inizio di una nuova era per una delle strade più pericolose d’Italia e che ora, con l’inizio dei lavori del raddoppio del primo tratto Benevento-San Salvatore Telesino, si avvia ad essere l’asse trasversale più importante fra Tirreno ed Adriatico”. La Cgil di Benevento saluta questo risultato come “un passaggio fondamentale per sottrarre il Sannio dall’isolamento economico in cui versa“, una tappa importante per lo sviluppo di un’area da sempre vessata a causa dei collegamenti lenti e tortuosi”. Secondo il segretario generale della Camera del Lavoro di Benevento Valle “attraverso un’opera del genere il Sannio torna ad essere baricentrico rispetto alle direttrici est ovest con enormi vantaggi per gli investimenti che si possono attrarre e la creazione di posti di lavoro stabili e conseguente lotta al precariato. Si tratta, prosegue Valle, di una delle opere più strategiche per il nostro territorio, la nuova Telese-Caianello garantirà maggiore sicurezza in fatto di viabilità, argomento per il quale, nello scorso mese di febbraio, la Cgil organizzò una iniziativa pubblica per alzare il livello di attenzione sulla estrema pericolosità di questa arteria sulla quale hanno perso la vita centinaia di persone negli ultimi decenni.”