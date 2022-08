Ferragosto. Per il commercio chiusure limitate, si prova a recuperare Confesercenti, Alviggi: si prevede un turnover di massimo quarantottore

Negozi aperti per la settimana del ferragosto o almeno chiusure ridotte al solo weekend di festa. I commercianti sperano nell'arrivo dei turisti nel Sannio per aumentare le vendite. E così c'è chi si dice pronto a limitare il più possibile i giorni di chiusura anche per garantire ulteriori servizi ai visitatori. “Chiudiamo solo due giorni per recuperare, ma anche per accogliere i turisti”, commentano i commercianti.

E il presidente della Confesercenti provinciale Gianluca Alviggi conferma: “Almeno nel centro storico le chiusure si limiteranno ad un turnover di massimo quarantottore, perchè si cerca di stare aperti e recuperare il possibile in vista di un autunno dove ci sta un grande un punto interrogativo per la spesa degli italiani”.

Ad incentivare le vendite per l'estate ci hanno pensato le cerimonie, ma il presidente dell'associazione di categoria chiarisce: “Per l'estate almeno i settori che si occupano delle cerimonie sono stati travolti da questo vortice di eventi arretrati, non parliamo di grandi cose ma rispetto a quando abbiamo avuto problemi seri possiamo considerare un periodo soddisfacente”.