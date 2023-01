Ance Benevento, Ferraro: settore in crescita, ma mancano figure specializzate I dati illustrati nel corso dell'Open day presso l'Istituto tecnico di Sant'Agata de' Goti

Da un lato un settore come l'edilizia che si conferma in forte espansione, ma che non trova i profili richiesti (si tratta secondo le stime del 40 per cento della forza lavoro necessaria alle imprese) e dall'altro c'è una provincia, quella sannita, in cui lo spopolamento non sembra arrestarsi (oltre 3mila i giovani che sono andati lo scorso anno). E' il quadro emerso nel corso dell'Open day promosso da Ance Benevento con Ance Giovani Campania presso gli Istituti tecnici superiori ad indirizzo 'Costruzione, Ambiente e Territorio' (ex Geometra). A Sant’Agata de' Goti il primo appuntamento con tecnici, docenti ed esperti del settore. Un confronto a più voci, aperto anche agli interventi e alle testimonianze dei presenti, per aprire un dibattito su un percorso che prende spunto dalle esigenze o meglio dalle difficoltà riscontrate oggi per guardare al futuro.

Pnrr, l'allarme di Ance Benevento: opere a rischio per mancanza di operai specializzati

Il confronto promosso in occasione dell'open day è partito, come detto, proprio dai dati illustrati dall'associazione costruttori guidata da Mario Ferraro: “Stiamo vivendo, oltre allo spopolamento, la carenza di professionalità nel nostro settore, abbiamo bisogno di molti tecnici, mancano geometri di cantiere oltre a operai specializzati”. E per le opere previsti nell'ambito del Pnrr, Ferraro avverte: “Si rischia che molte non vengano portate a termine per carenza di professionisti e di operai specializzati”.

Aziende e formazione

L'iniziativa promossa a Sant'Agata de' Goti proseguirà anche oggi con altri appuntamenti a Cerreto Sannita e il 18 gennaio a Benevento: “Vogliamo far capire che il nostro settore è innovativo, è diverso da molti anni fa e offre opportunità di lavoro imminenti”. Attenzione dunque all'aspetto occupazionale ma “si tratta di un percorso lungo che noi cercheremo di portare avanti nei prossimi anni sempre con grande impegno”.

L'impegno della scuola: formare i professionisti del futuro

“Un impegno, un dovere, un'esigenza del nostro istituto che condivide il progetto con le altre scuole della provincia di Benevento ad indirizzo Costruzione, ambiente e territorio”, spiega la dirigente Maria Rosaria Icolaro che assicura: “E' un impegno perché questo Istituto vede nascere l'indirizzo nel 1962, quindi un tempo lungo di formazione e preparazione di professionisti che si sono formati sul nostro territorio. Il secondo motivo è dato dall'aver compreso il potenziale occupazionale che il titolo offre ai giovani, ai quali possiamo dare risposte concrete in termini di formazione ma di una formazione che apre al mondo del lavoro”.