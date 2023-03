De Luca: "All'ospedale di Sant'Agata chirurgia e oncologia del Pascale" Il Governatore: "Lanciafiamme? Ho fatto bene: in fase covid così facendo ci siamo salvati"

Le novità per l'ospedale di Sant'Agata, i fondi per lo scalo merci a Ponte Valentino e la netta contrarietà all'autonomia differenziata. Queste le principali novità per il Sannio illustrate dal presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento all'assemblea generale di Confindustria.



Dapprima, dopo gli interventi che lo hanno preceduto, il Governatore ha ironizzato: “Mi dovrei tagliare le vene in base ai problemi posti”, poi entrando nel merito della situazione ha spiegato: “E' chiaro che bisogna fare un grande sforzo assieme per capire ciò che è necessario e ciò che è possibile. Io sono vicino a questa terra meravigliosa: riconfermo l'impegno di una visione di una Regione dove tutti i territori hanno pari dignità”.

COVID E LANCIAFIAMME

Il Governatore ha rivendicato anche la gestione nella fase Covid: “Abbiamo fatto ciò che era giusto, tra cui dire a chi voleva fare le feste di laurea che gli avrei mandato i carabinieri col lanciafiamme. Ma così ci siamo salvati”.

SANITA'

Nel merito della situazione della Sanità De Luca ha spiegato: “Abbiamo un divario enorme rispetto alle altre regioni. Ci mancano tra dieci e quindicimila medici e infermieri, con dieci addetti sanitari ogni mille abitanti mentre la Lombardia ne ha 18, l'Emilia 20. Sono dati Agenas, quindi numeri ufficiali. Stiamo combattendo da soli su questo fronte: lo scorso anno siamo riusciti a far valutare altri parametri oltre ai soliti e così abbiamo ottenuto circa 150 milioni in più, ma la situazione è drammatica. Dovremmo realizzare le case di comunità, chiesi a Speranza quando era ministro dove fossero personale e risorse per le case di comunità, ma non mi ha risposto e non lo fa il nuovo Governo. Abbiamo fondi per le strutture, ma non per il personale, considerando che tra poco non avremo chi fa i turni al pronto soccorso. Non abbiamo medici ma abbiamo dicimila giovani che vanno in Bulgaria o Romania per laurearsi: siamo un paese di dementi. Liste d'attesa? Abbiamo alcuni addetti che sono dei farabutti senza un minimo di sensibilità umana”.

AUTONOMIA E MINISTRO FITTO

“Purtroppo i miei colleghi presidenti di Regione del sud hanno votato a favore per logiche di partito. La verità è che non c'è un euro. Ho definito Fitto un traditore del sud: io mi sarei rizelato se l'avessero detto a me, ma lui non dice nulla. Ha 30 miliardi di euro bloccati di cui 5 per la Campania. La realtà è che questo Governo vuol prendere tutti i fondi del sud e spalmarli sul piano nazionale per coprire buchi del Superbonus e dei costi energetici. Vogliono dire che non sappiamo spendere e che se li prendono per questo, sono dei miserabili”.

OSPEDALE SANT'AGATA

Abbiamo spiegato ai sindaci che realizzeremo lì ospedale di comunità, casa di comunità e centrale operativa territoriale. Al secondo piano dell'ospedale porteremo tutta l'attività oncologica e chirurgica del Pascale di Napoli che sarà bloccato per interventi infrastrutturali importanti e a Sant'Agata ci sono sale operatorie e strutture moderne. Avremo ospedale vivo

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

“Per la Telese – Caianello in un lotto i lavori sono bloccati per ricorsi giudiziari, mentre un secondo lotto non è ancora finanziato. La Caserta Benevento è stata suddivisa in due lotti funzionali, uno termina a Paolisi ed è in corso il dibattito pubblico con Anas che ha pubblicato il bando di gara per il coordinatore del dibattito pubblico. Il Secondo lotto che va da Paolisi a Benevento è vincolato ai pareri in merito. Sulla ferrovia Benevento – Napoli sono intervenute le nuove norme di sicurezza e sono state sospese le attività che ripartiranno alla fine del 2023, il nostro investimento è di 170 milioni. Per Ponte Valentino confermo la destinazione di 30 milioni di euro per lo scalo merci in Zona Asi: vi invito a telefonare tutti in blocco al ministro Fitto perché sono fondi Fsc che lui tiene bloccati”.

Non facciamo promesse o raccontiamo frottole, ma saremo al vostro fianco per quelle che sono le nostre possibilità e capacità".