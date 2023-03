Confindustria: oggi la conferenza stampa del presidente Vigorito Sarà trasmesso in diretta su Ottochannel, canale 16 del digitale terrestre

Si terrà oggi alla 16 presso la sede di Piazza Colonna di Confindustria Benevento una conferenza stampa convocata dal presidente dell'Unione Industriali di Benevento, Oreste Vigorito.

L'evento sarà visibile in diretta su Ottochannel, canale 16 del digitale terrestre, in streaming sul sito di Ottochannel e in diretta testuale su Ottopagine.it