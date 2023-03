E Vigorito annuncia: "Novità importanti per il settore estrattivo" "Già avviato il confronto con gli operatori del settore dopo l'assemblea di Confindustria"

Una novità importante per il comparto estrattivo è stata annunciata dal patron di Confindustria Oreste Vigorito nella conferenza stampa di oggi.

Era stato ricordato nell'assemblea generale delle difficoltà di un settore bloccato, e Vigorito ha spiegato: “Il direttore per i lavori pubblici della Regione Campania, Italo Giulivo, ha preso contatto con Confindustria confrontandosi con gli operatori del settore in una riunione, promettendo loro un avviamento e una procedure di autorizzazione molto più snella di oggi. Questo 24 ore dopo la nostra assemblea: immagino che il Governatore De Luca abbia raccolto il grido di dolore palesato in quella riunione, dei 4 miliardi persi e dei 3mila posti di lavoro persi e si sia attivato immediatamente. Mi aspetto la stessa cosa sugli altri argomenti: di certo non si può intervenire per la “Telesina” con un provvedimento dirigenziale, ma è innegabile l'attenzione di Palazzo Santa Lucia per le zone interne di Benevento”.