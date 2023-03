Spopolamento: il Sannio ha perso 13mila abitanti in 5 anni. 22mila dal 2002 Il dato che spaventa è il ritmo con cui aumenta l'erosione demografica

Negli ultimi giorni l'Istat ha diffuso il bilancio demografico mensile: nell'appuntamento di marzo è arrivato il bilancio, provvisorio, dell'intero 2022.

Ebbene, come noto, Benevento e il Sannio perdono in un anno 2642 abitanti: un dato che ci si attendeva dati i bollettini mensili dell'Istat precedenti, sempre con saldo naturale negativo, ormai quasi sempre con un numero di morti doppio rispetto a quello dei nuovi nati e anche ad un saldo migratorio costantemente negativo.

E' aumentato di oltre 100 unità il numero dei nuovi nati: un barlume di luce in quadro completamente nero.

Completamente nero perché per quanto come ha fatto notare anche il sindaco Mastella il trend è nazionale ed europeo, ciò che colpisce è il ritmo con cui nel Sannio è aumentata l'erosione demografica negli ultimi anni.

Basta guardare i numeri: al 31 dicembre 2022 secondo l'Istat il Sannio aveva 262.413 abitanti, il 1 gennaio dello scorso anno erano 265055 i residenti nel Sannio...tornando indietro di soli quattro anni emerge che al 1 gennaio del 2019 il Sannio contava 275384 abitanti...più di 13mila residenti persi in poco più di quattro anni, praticamente la popolazione di Montesarchio, il centro più popoloso dell'intera Provincia.

E tornando ancora più indietro, a 20 anni fa, emerge che nel 2002 la Provincia di Benevento contava 286mila abitanti... e dunque in 20 anni il Sannio ha perso 22mila abitanti...di cui 13mila solo negli ultimi quattro anni: il dato spaventoso è questo.

Perché nel 2012 la popolazione era scesa, sì, ma 285mila abitanti: un migliaio in meno in dieci anni, con la media di 2400 nuovi nati all'anno. Poi l'accelerazione copiosa, che va anche oltre le previsioni (sperimentali) dell'Istat...previsioni che accreditano al Sannio, tra 8 anni, al 2031, altri 14mila abitanti in meno.

Tuttavia se si viaggiasse alla media degli ultimi 5 anni, di 2600 abitanti in meno all'anno, bisognerebbe ritoccare la cifra di molto al rialzo, toccando quota ventimila e oltre.