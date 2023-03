Allarme artigianato: a Benevento chiusi 1000 negozi in dieci anni Scompaiono sarti, orologiai, falegnami e in generale i negozi di vicinato, ed è un dramma

E' allarme artigiani a Benevento: dal 2012 ad oggi, e dunque negli ultimi dieci anni, sono scomparse circa 1000 attività artigiane nel Sannio. Attività che dovrebbero essere tutelate.

Già, perché come evidenzia anche lo studio della Cgia di Mestre, le attività artigiane che si trovano perlopiù nei centri storici delle città sono anche un termometro per la sicurezza di quegli stessi centri: “Sono un segnale inequivocabile del peggioramento della qualità della vita di molte realtà urbane. Le città, infatti, non sono costituite solo da piazze, monumenti, palazzi e nastri d’asfalto, ma, anche, da luoghi di scambio dove le persone si incontrano anche per fare solo due chiacchere. Queste micro attività conservano l’identità di una comunità e sono uno straordinario presidio in grado di rafforzare la coesione sociale di un territorio. Insomma, con meno botteghe e negozi di vicinato, diminuiscono i luoghi di socializzazione a dimensione d’uomo e tutto si ingrigisce, rendendo meno vivibili e più insicure le zone urbane che subiscono queste chiusure, penalizzando soprattutto gli anziani”. Si parla di calzolai, fabbri, falegnami, ma anche fotografi, orafi, orlogiai, sarti, tappezzieri.

Ebbene, nel 2012 tra Benevento e provincia erano attive oltre 6mila aziende artigiane, oggi ne sono rimaste poco più di cinquemila: un settore che è diminuito del 14 per cento dunque. Secondo l’Ufficio studi della CGIA, non è da escludere che per evitare la desertificazione delle botteghe in atto soprattutto nei centri storici, fra qualche decennio lo Stato dovrà sostenere con finanziamenti diretti coloro che vorranno aprire una attività artigianale o commerciale. Altrimenti sarà molto difficile che qualcuno avvii una piccola realtà spontaneamente. Prima di arrivare a questo punto di non ritorno, l’artigianato andrebbe tutelato, così come previsto dall’Articolo 45 della Costituzione. Qualche iniziativa interessante è stata sperimentata durante il Covid. Molti comuni, ad esempio, si sono fatti carico dei costi per la consegna a domicilio dei prodotti acquistati nei piccoli negozi.

Più in generale, comunque, andrebbero azzerate per queste attività di prossimità le tasse locali (Imu, Canone patrimoniale unico, Tari, Irpef, etc.) e attivati a livello comunale dei tavoli di concertazione, tra le associazioni di rappresentanza dei proprietari e degli artigiani, con l’obbiettivo di trovare degli accordi che garantiscano ai locatori che aderiscono all’iniziativa la possibilità di beneficiare di una serie di agevolazioni economiche che in parte dovrebbero essere “riversate” sul locatario, abbattendogli il canone d’affitto. Per fare tutto questo, ovviamente, lo Stato centrale dovrebbe ogni anno trasferire ai Comuni le risorse necessarie per coprire le spese in capo a questi ultimi