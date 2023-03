Strategy@Work: quattro appuntamenti per la promozione della strategia d'impresa Parte l'edizione 2023 dell'iniziativa del Demm di Unisannio

Promuovere una riflessione sugli aspetti critici per il successo di una strategia e di un’impresa, dalla selezione dei talenti alla promozione di una forte cultura organizzativa: è questo l’obiettivo di Strategy@Work, ciclo di testimonianze e visite aziendali organizzato presso il Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi Quantitativi (DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio.

L’iniziativa, giunta ormai alla nona edizione, è promossa dai professori Gilda Antonelli e Angelo Riviezzo, nell’ambito delle attività di MisTer EnLab, laboratorio per la promozione della cultura imprenditoriale dell’Università degli Studi del Sannio.

Le testimonianze e le visite aziendali, tornate finalmente in presenza dopo le due edizioni in modalità blended legate all’emergenza pandemica, «rientrano tra le iniziative didattiche student-centred, che mettono cioè lo studente al centro, per renderlo protagonista del processo di apprendimento», come ha notato il prof. Angelo Riviezzo. «È il modo più diretto e immediato per far toccare con mano agli studenti l’impresa, per evitare che questa rimanga una nozione ‘astratta’ da studiare solo sui libri», ha ribadito la prof.ssa Gilda Antonelli.

Per l’edizione 2023 di Strategy@Work sono quattro gli appuntamenti in programma.

Il primo appuntamento, in calendario il 29 marzo, alle ore 14, è con Ilenia Robusto, partner Deloitte Consulting, e Alessandro Lizzi, Partner Deloitte Digital, per approfondire strategie e approcci alla gestione dei talenti da parte di uno dei più importanti network della consulenza direzionale a livello globale.

Il secondo appuntamento, in calendario il 5 aprile, è con Giovanni Caturano, consigliere delegato Innovazione Mare Group. Inizialmente focalizzata sull’automotive, attraverso partnership e creazione di startup innovative all’interno del Gruppo, Mare offre oggi servizi integrati per la realizzazione di processi di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale. Rientra tra le prime 30 PMI innovative in Italia.

Il terzo appuntamento, in calendario il 3 maggio, è con José Sales Grade, CEO Giunti Psycometrics, leader europeo nei servizi di valutazione psicologica. L’azienda sviluppa soluzioni di valutazioni psicologiche innovative per tutti i settori in cui si utilizzano (servizi clinici, gestione delle risorse umane, servizi scolastici e di consulenza).

Il quarto e ultimo appuntamento, in programma il 10 maggio, è una visita presso la sede di SLAMP a Pomezia (Roma) che culminerà nell’incontro con Luca Mazza, general director dell’azienda. Slamp produce lampade decorative di design. Nella nuova sede, inaugurata nel 2019, sarà possibile percorrere la “Via della luce”, percorso sensoriale ed esperienziale che permetterà agli studenti di scoprire come nasce una lampada, dal concept alla spedizione.

Come osservato dai Prof. Antonelli e Riviezzo: «Il nostro obiettivo è di stimolare negli studenti una riflessione critica sulle tematiche affrontate in questi incontri, sviluppando la capacità di contestualizzare nella realtà delle imprese incontrate i modelli e le teorie che discutiamo in aula. Un esercizio prezioso ed efficace, che complementa in maniera perfetta la didattica tradizionale dei nostri corsi».

Le testimonianze sono in programma nell’Aula Magna, Complesso Universitario di Via delle Puglie 82.