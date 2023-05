Confindustria I-FACTOR, domani proclamazione vincitore: 5 i progetti in corsa Le migliori idee imprenditoriali con due premi da 500 euro

È programmata per domani a partire dalle 15.30 la fase finale dell'edizione di I-FACTOR 2023 nel corso della quale saranno premiate le migliori idee imprenditoriali con due premi da 500 euro. Il progetto “I-FACTOR – Fattore Impresa” è ideato ed organizzato dal Gruppo Giovani di Confindustria Benevento e dall'Università Giustino Fortunato in collaborazione con lo sportello SEED. La premiazione è programmata presso l'Università Giustino Fortunato e prevede una fase di presentazione dei progetti e la premiazione dei vincitori.

Sono 5 i progetti finalisti guidati da altrettanti tutor che si contenderanno il premio finale dell’edizione 2023:

Alessio Zollo MUGAIT (tutor) – Titolo Progetto LAMPLASTIC – ISTITUTO ITI B. LUCARELLI (BN);

Biagio Flavio Mataluni BE PACKAGING (tutor) - Titolo Progetto FOUND FOR YOU LICEO DON GNOCCHI – MADDALONI (CE);

Orazio Mascolino ECOLOGIA SANNITA SRL (tutor) – Titolo Progetto CITY + - LICEO SCIENTIFICO G.RUMMO – (BN);

Maria Laura Nazzaro – YOUR EXPORT STUDIO (tutor) – Titolo Progetto BIO CARE love earth & Skin – LICEO SCIENTIFICO CARLO JUCCI (RIETI);

Domenico Ialeggio GEOLUMEN srl (tutor) – Titolo Progetto LEARNING Cafè – LICEO CLASSICO SOCRATE (BARI).