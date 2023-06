Pnrr e le opportunità per le imprese del Mezzogiorno Il focus all'Unisannio, presenti anche con Confindustria e Asi

Lunedì 12 giugno all’Università degli Studi del Sannio si terrà l’evento di presentazione del Progetto Pnrr-Nodes dedicati alle imprese del Mezzogiorno. Alle ore 10.30, presso la sala conferenze di Palazzo San Domenico sarà illustrato in dettaglio “Nodes- Nord Ovest Digitale e Sostenibile”, un progetto finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito degli investimenti digitali e sostenibili, previsti dal Pnrr.

“L’Università del Sannio – si legge in una nota - è l’unico ateneo in Campania e nel Mezzogiorno, insieme all’Università del Salento, ad essere direttamente coinvolto quale partner progettuale e scientifico, con la responsabilità scientifica del prof. Paolo Esposito. L’evento rappresenta un’opportunità unica per le imprese per conoscere i bandi della Linea A, unicamente dedicata al territorio del Mezzogiorno, dello Spoke 3 dell’Ecosistema NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile (Pnrr)”.

Sono in programma i saluti del rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, del sindaco di Benevento Clemente Mastella, della direttrice di Confindustria Benevento Anna Pezza, del presidente dell’ASI Benevento Luigi Barone. Interverranno: Raffaella Di Nardo, Research and Innovation manager Nodes S.c.a.r.l, Barbara Pozzo dell’Università degli Studi dell’Insubria, Research and Innovation manager di Spoke3 NODES, Piercarlo Rossi dell’Università degli Studi di Torino, responsabile scientifico del progetto Ciril Nodes e Luca Farfan, del Team Bandi Nodes di Unioncamere Piemonte.