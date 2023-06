Saldi estivi si parte, i commercianti: col maltempo vendite a rilento Si spera ora nell'inizio delle svendite per incentivare gli acquisti

Saldi in Campania, si parte il 6 luglio. Il via libera è arrivato ieri da Palazzo Santa Lucia dopo la riunione delle conferenza delle regioni-commissione attività produttive. Una decisione – viene precisato – condivisa dalle associazioni di categoria. I commercianti però si dicono preoccupati: il maltempo dei giorni scorsi - spiegano - ha influito anche sulle vendite.

Si teme che ora che con l'avvio ufficiale della stagione delle svendite i clienti possano decidere di attendere il prossimo mese per fare acquisti.

“Fino ad oggi la vendita estiva non è stata florida a causa del maltempo, abbiamo collezioni ancora invendute”, spiega il titolare di una storica attività di corso Garibaldi che commenta: “Ci adeguiamo”.

L'abbigliamento resta in cima alla lista dei desideri per lo shopping estivo. Ma per i negozianti “partono prima” e c'è chi oggi dice: “Un tempo le svendite iniziavano a fine agosto o inizio settembre proprio per dar modo di vendire normalmente. Inoltre bisogna considerare maltempo e le difficoltà delle persone a spendere alle prese con gli aumenti”.

E c'è chi dice: si le persone attendono i saldi. Ma la speranza è che l'inizio degli sconti possa comunque incentivare gli acquisti: “Speriamo vadano bene”.