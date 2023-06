Mataluni: "Boom export Campania e Sannio: ottimo segnale ma da incoraggiare" "Il made in Campania piace, le istituzioni agevolino questo trend con misure ad hoc"

Il presidente di Confindustria Giovani Benevento, Biagio Flavio Mataluni, commenta la crescita dell'export in Campania e nel Sannio nel primo trimestre 2023: "I dati Istat, che vedono la Campania al top in Italia per esportazioni nel primo trimestre del 2023 sono un segnale importantissimo. Una crescita dell'export era stata fotografata anche nei mesi scorsi ma attribuita alla ripresa post covid: se il trend prosegue vuol dire che ci sono elementi strutturali alla base. Elementi che indicano come il Made in Italy stia riconquistando il suo stato di assoluto pregio all'estero e che anche il Made in Campania, oserei dire finalmente, viene finalmente apprezzato e conosciuto con il food ovviamente ma non solo. I dati riferiscono di una forte crescita di Napoli, al top nazionale, ma anche di Benevento che fa registrare una crescita delle esportazioni del 19,2 per cento, tra le più forti in Italia: tutti segnali incoraggianti che però da soli non bastano. Sono segnali che vanno colti per incoraggiare ancora di più le imprese a puntare sui mercati esteri e a ragionamenti che vedano aziende e istituzioni unite per far sì che questi risultati creino condizioni favorevoli che si tradurrebbero in ricadute occupazionali e di benessere sui territori".