Diga Campolattaro: esperti a confronto su energia e cambiamenti climatici Delegazioni da tutta Italia nel Sannio per le prossime sfide

La Rete Nazionale della Agenzie Energetiche Locali ha guidato una delegazione composta da Romagna Acque Società delle Fonti SpA – gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna – e l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), ospiti dell’Agenzia Sannita Energia e Ambiente (ASEA) al lago di Campolattaro, in provincia di Benevento, fra le più grandi opere idriche del sud Italia.



Una due giorni di confronto e scambio di saperi, vissuta insieme al Consiglio d’Amministrazione di ASEA (il Presidente Giovanni Mastrocinque, i Consiglieri Avvocato Armando Rocco e Dottoressa Rita Angrisani), per affrontare le sfide a breve termine del lago di Campolattaro riguardanti i temi dell’energia rinnovabile, dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici e della valorizzazione dell’infrastruttura ai fini turistici e di educazione ambientale.



«Come Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali è importante mettere insieme attori diversi, ma con intenti comuni e competenze complementari. La delegazione che abbiamo riunito per la visita a Campolattaro lo dimostra, ed è un modello che a nostro avviso può offrire un servizio ancora più efficiente ai territori e fare (bene) le cose che servono al Paese sul tema dell’adattamento e della mitigazione dei cambiamenti climatici. Accogliamo con grande piacere il nuovo socio, Romagna Acque Società delle Fonti SpA, che può portare un valore aggiunto alla Rete» ha spiegato Piergabriele Andreoli, Presidente della Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali.



Per Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento «La pubblicazione della gara, indetta dalla Regione Campania insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è finalizzata alla potabilizzazione e all’uso irriguo della risorsa idrica, attese da tempo, e rappresenta un atto importantissimo per tutta l’area del Sannio che avrà importanti ricadute sullo sviluppo del territorio. La Provincia di Benevento, in collaborazione con la sua Società partecipata ASEA, ha lavorato a lungo non solo per la manutenzione dell’impianto e per la realizzazione di alcune opere annesse, ma anche per assicurare la valorizzazione del grande bacino idrico. Un ruolo strategico che, nel rispetto di tutti gli altri attori istituzionali coinvolti (Governo e Regione), la Provincia di Benevento vuole continuare a svolgere, soprattutto attraverso l’Agenzia Sannita Energia e Ambiente (ASEA)».



«Senza acqua non c’è agricoltura, non c’è industria, né turismo, sanità, sicurezza. Pertanto, la regolazione idraulica della risorsa risulta strategica per ogni territorio e più in generale per l’intero Paese. L'importanza di disporre di infrastrutture in grado di regolare la risorsa idrica, sia in termini di accumulo e di disponibilità, sia in termini di sicurezza del territorio, diventa una necessità urgente rispetto al tempo storico in cui viviamo che risulta segnato da un’importante crisi climatica. Siamo ben lieti di avviare questo scambio di expertise con la Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali e con ASEA, dalle quali possiamo apprendere molto ed – ovviamente – offrire il nostro know how in materia di gestione delle risorse idriche», ha così dichiarato Tonino Bernabé, Romagna Acque Società delle Fonti SpA che proprio in occasione della visita a Campolattaro ha formalizzato l’adesione alle Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali.



Insieme al Presidente Bernabé, nella delegazione di Romagna Acque, anche il Direttore Generale, l’Ing. Scarcella, il Professor Armando Brath Ordinario di Ingegneria Idraulica dell’Università di Bologna nonché Presidente nazionale dell'Associazione Idrotecnica e Bruno Fabbri, stimato professionista con una vasta esperienza nella costruzione delle opere pubbliche ad iniziare dalla costruzione delle gallerie della Diga di Ridracoli in provincia di Forlì-Cesena.



«Ragionare in maniera congiunta e integrata rappresenta il giusto valore per la crescita e l’innovazione» ha spiegato - in conclusione dei lavori – la direttrice della Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali Benedetta Brighenti.

A settembre inizierà una fattiva collaborazione fra ASEA e Romagna Acque, sotto l’egida di RENAEL, per concretizzare gli impegni assunti durante la due giorni appena conclusa.