Fondi FESR 2014/20. Progetti da concludere entro dicembre, l'appello di Ance Per non perdere risorse l'organizzazione di Benevento a fianco delle imprese nella procedura

“Il 31 dicembre 2023 rappresenta il termine ultimo per effettuare le spese e le certificazioni relative agli investimenti a valere sui fondi del programma operativo FESR 2014-2020. Questo significa che tutte le opere attualmente in esecuzione ed i progetti attivati dalle imprese direttamente o tramite stazioni appaltanti (comuni) dovranno, per quella data, non solo essere conclusi ma anche aver effettuato tutti i passaggi amministrativi e contabili necessari a certificare la spesa".

Spiega Mario Ferraro Presidente di Ance Benevento. "In questi giorni abbiamo trasmesso una nota alle imprese ed agli enti locali in cui, nel ricordare questa importante scadenza, è stata sottolineata la possibilità di essere affiancati dagli uffici di Ance Benevento. Sappiamo di poter contare in questo percorso sulla fattiva collaborazione della Regione Campania che ha provveduto ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie nel mese di agosto. Tuttavia la strategicità dell’operazione richiede lo sforzo di tutti gli interlocutori coinvolti al fine di favorire la chiusura dei lavori nei tempi inderogabili dettati dall’Europa. Sul punto Ance Benevento ha avviato una prima interlocuzione con i Comuni e messo in campo una task force per le imprese interessate. É molto importante in questo momento fare squadra a favore della comunità territoriale sannita in quanto le spese che non avranno concluso l’intero iter entro il 31 dicembre dovranno trovare copertura nei bilanci dei comuni interessati.

Se non correttamente gestita questa fase potrebbe compromettere la realizzazione delle opere e un aggravio finanziario per I Comuni. Bisogna unire gli sforzi – ha proseguito il Presidente Mario Ferraro – come abbiamo dimostrato di poter fare in molte altre occasione al fine di salvaguardare il territorio”.