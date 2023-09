"Lonardo smarrito: ha perso l’occasione per tacere" Vessichelli: denigra un evento del consorzio Asi con esponenti di tutti i partiti, compreso il suo

“Comprendiamo lo smarrimento di Lucio Lonardo e perfino il suo scoramento. Quando occupava una posizione di un qualche rilievo in questa città, non si era mai verificato che la città di Benevento diventasse capitale del dibattito politico-economico con panel su temi come le energie rinnovabili, le zone economiche speciali, il reshoring, la logistica, l’alta capacità, il distretto dell’aerospazio, il Codice degli Appalti. Caro dottore Lonardo, la informiamo gentilmente che la cultura politica si alimenta con l’aggiornamento e il confronto su temi che toccano l’economia del Sannio, del Mezzogiorno e del Paese. Prima ha perso dunque un’occasione per aggiornarsi, successivamente ha perso un’occasione per tacere, denigrando un evento organizzato dal Consorzio industriale e a cui hanno partecipato politici di ogni partito, compreso il suo. Ci dispiace che abbia perso l’occasione per ascoltare, ad esempio, le riflessioni di Giorgio Mulé (esponente di spicco del partito che lei rappresenta) e quelle di Matteo Piantedosi, ministro di un governo che il partito che rappresenta sostiene”, è quanto scrive in una nota il vicepresidente Asi Domenico Vessichelli.

“Ha perso l’occasione per ascoltare gli elogi al decoro e alla bellezza della città che pubblicamente hanno pronunciato molti ospiti illustri, tra cui oggi uno dei principali giornalisti economici del Paese e il direttore di uno dei più autorevoli quotidiani del Sud. Ha perso l’occasione per ascoltare imprenditori, presidenti di consorzi industriali, ministri, Sindaci di grandi città, uomini di governo (che sarebbe anche il suo governo) e dell’opposizione (che sarebbero i partiti che sosteneva prima della conversione). Ha perso l’occasione di ascoltare la buona musica di un autentico idolo degli appassionati come Enzo Avitabile che ha fatto il pienone a piazza Roma. Ha dimostrato di non conoscere invece che è nella mission dell’ASI curare l’aggiornamento culturale e professionale degli iscritti e fare marketing territoriale e ha dimostrato di non sapere che autorevoli sponsor hanno coperto i costi: li ringraziamo. Rimedieremo comunque l’anno prossimo, cercheremo di inserire Lonardo tra i relatori in qualche panel: non sarà facile, ma ci proveremo”, conclude Vessichelli.