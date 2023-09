Maltempo, i sindaci scrivono all'assessore regionale all'Agricoltura La richiesta d'incontro dei primi cittadini all'esponente di Palazzo Santa Lucia

"A seguito della tromba d’aria che ha distrutto gran parte dei vigneti e uliveti dei comuni di San Lorenzo Maggiore, Ponte, Casalduni, Paupisi, Solopaca, Torrecuso e San Lupo, i sindaci di questi territori, con la partecipazione delle associazioni di categoria, si uniscono per chiedere un incontro urgente con l’Assessore all’Agricoltura, Caputo". Così nella lettera che i primi cittadini della provincia sannita annunciano di aver inviato all'esponente di Palazzo Santa Lucia chiedendo un incontro dopo il forte maltempo di ieri.

"In una fase assai decisiva per il buon esito della raccolta delle uve e per la maturazione delle olive, capisaldi dell’ economia locale - scrivono i sindaci - ciò che è accaduto nelle ultime ore è da definirsi come una vera e propria catastrofe natuale. Vi è dunque la necessità di fare il punto della situazione. Vi è impellenza di studiare e proporre soluzioni valide che abbiamo lo scopo di tradursi in aiuti economici concreti per le attività agricole, messe in ginocchio dall’ accaduto e già martoriate dalla malattia crittogamica più grave della vite: la peronospora. Il settore simbolo delle nostre terre è stato dapprima dimezzato poi letteralmente annientato dal violento nubifragio verificatosi Ieri. In riferimento a quanto suddetto l’ incontro istituzionale richiesto a più voci è volto ad attivare l’ iter per implementare lo Stato di Calamità in quanto si rende necessario agire con urgenza e con poteri straordinari per proteggere i cittadini e ricorrere ai ripari rispetto ai danni avuti. Certi della vicinanza della Regione Campania e in particolare dell’Assessore all’ Agricoltura, On. Caputo, si

porgono distinti saluti".