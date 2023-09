Maltempo, Caputo: attiveremo subito procedure per ristorare gli agricoltori Così l'assessore regionale all'Agricoltura

“Due giorni di incontri, riunioni ed eventi caratterizzati anche dalle avverse condizioni climatiche che, purtroppo hanno creato danni importanti in diverse aree della Regione”. Così Nicola Caputo, assessore regionale all'Agricoltura in un lungo post pubblicato sui social in cui l'esponente di Palazzo Santa Lucia parla del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito anche il Sannio “dove un violento nubifragio ha fatto registrare danni ingentissimi. Pochi minuti di vento, pioggia e grandine hanno messo in ginocchio le colture, in particolare quelle della vite, provocando ingenti danni a soli 20 giorni dall’inizio della raccolta”.

Maltempo nel Sannio: danni all'agricoltura

Quindi il delegato all'Agricoltura dell'esecutivo regionale dettaglia la situazione e nel consueto AgriDiario assicura: “L’evento climatico avverso ha interessato la zona viticola della Valle Telesina, in particolare nei territori di Casalduni, Ponte e Torrecuso, e nella zona olivicola della Comunità montana del Fortore, nei comuni di Reino, San Marco dei Cavoti, San Bartolomeo in Galdo e Paupisi. Avvieremo subito tutte le procedure necessarie per l’accertamento e la stima precisa del danno attivando tutte le procedure per poter ristorare gli agricoltori. Ma è necessario e non più procrastinabile cambiare radicalmente l'approccio".

"Politiche per l'accesso alle imprese agli strumenti di gestione del rischio"

E dunque secondo Caputo "la gestione del rischio è materia ormai troppo importante e urgente". L'esponente di Palazzo Santa Lucia pertanto ribadisce: "I cambiamenti climatici repentini e catastrofici stanno determinando conseguenze sempre più devastanti. Dobbiamo agire subito in termini di politiche da attuare per favorire sempre più l’accesso delle imprese, specie delle piccole, agli strumenti di gestione del rischio”.